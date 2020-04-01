Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekliliğe hak kazanmış milyonlarca vatandaş emekli, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiye alıyor. Bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Enflasyon zamlarıyla birlikte toplamda yaklaşık 2 bin 232 lira ikramiye alacak olan emekliler ise ne zaman verileceğini merak ediyordu. Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni corona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek” dedi. (İHA)

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.