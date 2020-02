Evcil hayvan sahipleri ve bakıcıları AXA güvencesinde

Petsurfer hizmetleri AXA'nın sigorta güvencesi ile sunuluyor. Hayvan dostlarına kısa zamanlı evcil hayvan bakıcısı arayanlar ile güvenilir evcil hayvan bakıcılarını buluşturan platformda beş temel hizmet bulunuyor.

Bu hizmetler; bakıcı evinde bakım, surfer evinde bakım, köpek anaokulu, köpek gezdirme ve ev ziyareti olarak adlandırılıyor. Axa Sigorta ise bakım hizmeti boyunca 3. şahıslara verilebilecek zararlar sonucu Petsurfer'a atfedilecek sorumluluk talepleri için güvence sağlarken; AXA müşterileri, acenteleri ve çalışanlarına da Petsurfer'dan indirimli fırsatlardan yararlanabiliyor.

ESNEK EKONOMİ MODELİ

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri. AXA olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarının her alanında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için; yenilikçiliğe odaklanmaya, sadece şirket içinde değil şirket dışında da bu anlamda fark yaratan çabaları desteklemeye özen gösteriyoruz. Esnek ekonomi (diğer adıyla Gig Economy) iş dünyasının daha fazla gündemine giren bir kavram. 2018 yılında esnek ekonominin büyüklüğü 130 milyon kişiye ulaştı” dedi.