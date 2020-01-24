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GİB MTV borç sorgulama ve ödeme ekranı! MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV'de son gün yaklaştı. Online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasından ve E-Devlet sistemi üzerinden ödeme kredi kartları ile yapılabilmekte. Peki 2020 MTV ödemelerinde son gün ne zaman? İşte borç sorgulama ve ödeme sayfası.

19:49 -
Haberler Sigorta
GİB MTV borç sorgulama ve ödeme ekranı! MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işlemlerinde artık sona yaklaşıldı. Gelir İdresi Başkanlığı’nın 2020 MTV ücretlerinde ilk taksit ödemeleri Ocak ayı sonunda tamamlanıyor. Araç sahipleri MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek. İşte MTV sorgulama ve ödeme ekranı.

E-DEVLET İLE MTV SORGULAMA VE ÖDEME

GİB İLE MTV SORGULAMA VE ÖDEME

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

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