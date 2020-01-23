Kaskosuz çıkmayın! Trafik sigortası ile kasko aynı şeyleri kapsamıyor

Kış ayların hava şartlarının da getirdiği ortam ile trafik kazalarının oranları artabiliyor. Ancak bazı araç sahipleri artan kasko fiyatları nedeniyle kasko yaptırmaktan vazgeçebiliyor. Bu durumda olan araç sahiplerinin birçoğu, “Nasıl olsa trafik sigortam var; neden kasko yaptırıp ilave masrafa katlanayım” diye düşünüyor.

KASKO İLE TRAFİK SİGORTASINDAKİ FARK NEDİR?

Dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri de bireylerin trafik ile kaskoyu da birbirine karıştırmaması. Kasko sigortası, aracınızın başına gelecek, çarpma, yanma, çalınma, afet zararı gibi zararlara karşı güvence verirken, trafik sigortası (Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) ise bir kaza anında karşı tarafa (3'üncü şahıslara) verilecek vefat, sakatlık gibi bedeni zararlar ile belirli limitler dâhilinde maddi zararları karşılıyor.

SİGORTALILAR BU DÖNEMDE ‘DAR KASKO’YU MU TERCİH ETMELİ?

Kasko primlerini yüksek bulan sigortalılar, bütçelerine uygun ve ‘dar kasko'ya giren hesaplı kasko gibi ürünleri tercih edebilir. Ancak, sigortalıların bu ürünlerin, genellikle afet zararlarını teminat kapsamı dışında bıraktığını da unutmaması gerekiyor. İstanbul'da 17 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağış ve sel örneğinde olduğu gibi doğa olaylarından kaynaklanan riskler artık hayatımızı büyük ölçüde tehdit ediyor; birey ve işletmelerde büyük hasarlara yol açabiliyor. Bu nedenle, teminatı az kasko ürünlerini tercih edenlerin bu gerçeği de göz önünde bulundurmasında yarar var.

“TÜRKİYE’DE KASKO TRAFİK SİGORTASINDAN BİLE UCUZ”

Acentelerin, fiyatlardaki yükseliş nedeniyle kasko sigortasını yenilemek istemeyen sigortalıları bilgilendirmeyle birlikte ikna etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, şunları söylüyor: “Kasko sigortasında primler yükselmesine karşın, Türkiye'de trafik sigortasından ucuza satılan kasko ürünleri var. Bununla birlikte, daha düşük prim ödemek isteyen sigortalıların araçlarını hasarsızlık indirimlerinden yararlanmaları için dikkatli kullanmaları gerekli; küçük hasarlarda da sigortalarına başvurmamaları, kendileri için faydalı olacaktır.”

UCUZ KASKO YAPTIRMAK İÇİN ETKİLİ YOLLAR

– Aracınızı dikkatli kullanın, ‘hasarsızlık indirimi'nden yararlanın.

– Her bütçeye uygun ‘hesaplı kasko' (dar kasko) ürünleri önemli bir alternatif.

– Hasarın bir bölümünü kendinizin karşıladığı ‘muafiyetli kasko' yu tercih edebilirsiniz.

– Çok küçük hasarlarda sigortanıza başvurmayın; mümkünse kendiniz karşılayın.