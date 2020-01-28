MTV ödemeleri nasıl yapılır? MTV hesaplama ve GİB MTV ödeme ekranı…

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV’de son gün yaklaştı. Online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasından ve E-Devlet sistemi üzerinden ödeme kredi kartları ile yapılabilmekte. 2020 MTV tutarlarına dair detaylar ve ödeme ekranı ayrıntıları haberimizde…

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

E-DEVLET İLE MTV SORGULAMA VE ÖDEME

GİB İLE MTV SORGULAMA VE ÖDEME

MTV İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri