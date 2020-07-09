Nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin parası için son açıklama…

Corona virüsü sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar, nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yatılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi ücret desteği ödemelerinin bir ay daha uzatıldığını açıklamıştı. İşte ücretsiz izin para ile ilgili son gelişmeler…

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, “Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapacağız.” açıklamalarına yer vermişti.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.