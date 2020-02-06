Özel hastanelere müracaat sayısı 13 kat arttı!

16 yılda özel hastanelere müracaat sayısı yaklaşık 13 kat arttı. 2002 yılında özel hastanelerde yapılan ameliyat sayısı 218 bin 837 olurken, bu sayı 2018 yılında 1 milyon 531 bin 822 olarak gerçekleşti. İlaç satış hacmi de 2013'te 1 milyon 903 binken, 2018'de 2 milyon 351 bine çıktı.

ANTİBİYOTİĞİ BIRAKAMADIK

Bin kişiye düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı Türkiye'de 31 oldu. Türkiye, bu tüketimle OECD ülkeleri arasında antibiyotik kullanımının en fazla olduğu ikinci ülke durumunda. Bin kişiye düşen MR görüntüleme sayısı Türkiye'de 189 iken, bu rakam OECD ülkelerinde 65 oldu.