SGK emeklilik sorgulama şifresiz yapılabilir mi? T.C. kimlik numarasıyla SGK sorgulama 2szcu

Sigortalı çalışan vatandaşlar internet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapabiliyor. Ancak her e-devlet hizmetinde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu sistem içerisinde yer alan online hizmet uygulamalarını kullanabilmek için güvenlik amaçlı olarak kimlik doğrulaması yapması gerekiyor. Bu kapsamda e-devlet sisteme giriş sayfasında ‘e-devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘elektronik imza ile giriş’ ve ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sanal devlet portalına giriş yapılması gerekiyor.

Ancak SGK’nın resmi sitesi üzerinden emeklilik sorgulama işleminizi şifresiz olarak yapabilirsiniz. 4A (SGK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) çalışanları için farklı olarak sorgulama araçları kullanıma sunulmuştur. Bu sebeple aşağıdaki bağlantılardan size uygun olan sigorta kategorilerinden birini seçiniz.

SGK İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

SGK’ya bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada hizmete başlama tarihi, SGK prim ödeme gün sayısı ve diğer sandıklara ait gün sayısı varsa bu gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde girmeliler. Bu adresten SGK emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

BAĞ-KUR İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

Bağ-Kur’ a bağlı olarak çalışan kişiler linke tıkladıktan sonra açılan sayfada maluliyet durumu, yurt dışı borçlanması gibi bilgileri eksiksiz olarak girmeliler. Bu adresten Bağ-Kur emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI İÇİN EMEKLİLİK SORGULAMA

Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan kişiler de linke tıkladıktan sonra açılan sayfada tüm hizmetlerini eklemeleri gerekir. Bu adımlardan sonra emeklilik zamanı sorgulamasını yapmış olursunuz. Bu adresten Emekli Sandığı emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

T.C KİMLİK NUMARASIYLA SGK SORGULAMA

T.C. kimlik no ile SGK sorgulama şifresiz işlemde; kişinin hangi iş yerlerinde çalıştığı, ne süre ile çalıştığı, iş değişiklikleri ve iş yerlerinin yatırdığı prim miktarları ayrıntılı olarak öğrenilebiliyor. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Merkezi’nin sayfasına girilmelidir.

Görüntülenen ekranda, istenen bilgileri eksiksiz doldurmalısınız. Kişinin uyruğu, T.C. kimlik numarası, nüfus kağıdı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve kişinin doğum yılı gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler de uyruklarını ve ikamet tezkere numarasını yazmalıdır. Güvenlik kodu istenen kutuya, tam kutunun yanında bulunan harfler ve rakamlar yazılmalıdır. Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girildikten sonra “Sorgula” yazan yere tıklandığında, ekrana istediğiniz tüm bilgiler ve dökümler gelecektir.

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