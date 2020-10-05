Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar nasıl sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır.

İlk adımda T.C. Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak. Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

T.C. Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0 – Pazartesi

2 – Salı

4 – Çarşamba

6 – Perşembe

8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.