Corona virüsü öldürme makinesi satışta

ABD’li Dynamics firması kapalı ortamlarda bulunan corona virüsünü öldüren bir cihaz geliştirdiğini ileri sürdü. Tanıtımı yapılan Nanowave Air adlı cihaz, temizlenmesi istenen odaya yerleştiriliyor. Önce UV ışıklarıyla virüslerin ölmesini sağlayan cihaz, sonrasında odadaki havayı emerek yerine temiz hava pompalıyor.

3 motora sahip cihazın testleri Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Colorado Eyalet Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştirdi. Testlerde yüzde 99.99907 oranında başarı sağlandığı iddia edildi. Hava emen ve püskürten sistem ortamdaki virüslerin yüzde 99’unu saniyenin 2 binde birinde ortadan kaldırabiliyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesörü olan Elias Towe, “Dynamics, COVID-19 virüsünü etkisiz hale getirmek için ilk uygulanabilir araçlardan birini yarattı. Dikkat çekici olan tarafı, Dynamics’in esnek mikro elektronik tekniklerindeki benzersiz bilgi birikimlerinin bir kısmını değiştirmesi ve bunları virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli yoğunluklar üretmek için yeni ortaya çıkan UV-C ışık teknolojileriyle birleştirmesidir” diye konuştu.

Dynamics Kurucusu ve CEO’su Jeff Mullen ise şunları söyledi: “Bu yolculuğa başladığımızda, insanlar UV-C’nin COVID-19 virüsünü etkisiz hale getireceğine bile inanmadılar. Virüsü farklı türden uygulamalar için etkisiz hale getirmek üzere en iyi işletim metodolojilerini bulmak üzere en iyi ABD laboratuvarlarıyla çok sayıda deney yapmak zorunda kaldık. Sıvıda, yüzeylerde ve havada 80’den fazla deney gerçekleştirdik. Sonuçta geliştirdiğimiz cihaz belirli resepsiyon alanları, ofis alanları, perakende alanları, banyolar, asansörler, toplantı odaları ve hatta araçlar için özellikle yararlı olabilir.”

ABD FİYATI 3 BİN 450 DOLAR

Dynamics Nanowave için Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikası, Edison Testing Laboratories (ETL) ve Conformite Europeene’den (CE) sertifikalar aldığı duyuruldu. Şirket, bu sertifikalarla Nanowave Air’in birçok ülkede piyasaya sürülmesi için gereken güvenlik kriterlerini karşıladığını söyledi.

Dynamics’in bu dikkat çekici ürünü Amerika’da 3 bin 450 dolara (Yaklaşık 27 bin TL) satışa sunuldu.