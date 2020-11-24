ANISINA… Öğretmenler ve imamlar…

Utanmadan Öğretmenler Günü'nü kutladılar…

★

Aslında öğretmenleri hiç sevmediler…

Her fırsatta çocukları öğretmenden koparıp imama teslim etmek istediler…

Kuran kursları kavgası buydu…

Gerek kalmadı zaten, imamlar öğretmen oldu…

Bu kez “zorunluydu” kurs…

★

O da yetmedi…

Okulları, içindeki öğretmenlerle birlikte dönüştürdüler, öğretmen de otomatikman oldu mu size imam…

Siz bu yazıyı okurken, 81 il üniversitesine birer cami yapılıyor…

66 bin okul…

82 bin cami var memlekette…

★

Öğretmenlere 68 lira zam yapacağınıza, imam maaşı verseniz keşke… En azından vaiz maaşı verseniz, uçar öğretmen…

330 bin atanamayan, işsiz, perişan öğretmen var…

Siz hiç “atanamayan imamlar” duydunuz mu?..

Ya da portakal satan imam…

★

Oysa öğretmenler de bizimdir, imamlar da…

★

Öğretmenler cumhuriyetin gerçek bekçileriydi… Onlar medeni, çağdaş, özgür bireyler yetiştirerek, cumhuriyetimizin dipdiri kalmasını, aydınlık yolda yürümesini sağlamaya çalıştılar…

“Andımız” mesela, oydu işte…

Her gün tekrarlanan bir dua gibi…

Ama imam istemedi…

★

(Görevi insanların manevi dünyasını aydınlatmak olan bizim samimi, aydınlık

yüzlü imamlarımızı tenzih ederim…)

★

1 gündür Öğretmenler Günü…

Geçti gitti…

364 gün imamındır…

Türkiye'yi imamlar yönetiyor…

Onlara; başına gelenlere “kısmet” diyen… Haksızlığa “sabır” okuyan…

Açlığını “kader” sayan… Hesap sormayı “ahiret”e bırakan, acısını “hayra”

yoran kuşaklar gerek…

Ki iktidarları sürebilsin…

O saraylarda oturabilsinler…

Bu yüzden; imam lazım, öğretmen değil…

★

Siz bilirsiniz ama…

Cumhuriyeti öğretmenler yaşatabilir

İmamlara defnettirmeyin…

26 Kasım 2014 tarihli yazısı.