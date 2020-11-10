Bugün 10 Kasım…

Üzülebiliriz…

Canımız yanabilir…

Yaşamlarımız bir karabasana dönebilir…

Mutsuz, şaşkın, hatta umutsuz olabiliriz…

Ama seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

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İşimizi, emeğimizi alabilirler elimizden…

Baskı makinelerimizi…

Rotatifleri, klavyelerimizi, kalemlerimizi…

Hatta ellerimizi, gözlerimizi…

Dilimizi kesseler…

Yine de seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

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Az kalabiliriz…

Üç…

Beş…

On…

Hatta bir-iki…

Bir tek kalsak yeryüzünde, sadece bir tek kişi…

Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

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Seni anacak ne varsa yok etseler…

Duvarlarımızdan resimlerini…

Meydanlardan anıtlarını sökseler…

Kitaplardan adını silseler…

Anılarını dümdüz etseler…

Seni hatırlatan her şeyi ateşe verseler…

Gök mavisi yeter…

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Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

Geçen ay hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun, 10 Kasım 2016'da bu yazıyı kaleme aldı. Hem Atatürk’ü, hem de Bekir abiyi rahmetle anıyoruz.