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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

10 Kasım 2020
YazarlarBekir Coşkun

Bugün 10 Kasım…

Üzülebiliriz…

Canımız yanabilir…

Yaşamlarımız bir karabasana dönebilir…

Mutsuz, şaşkın, hatta umutsuz olabiliriz…

Ama seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

İşimizi, emeğimizi alabilirler elimizden…

Baskı makinelerimizi…

Rotatifleri, klavyelerimizi, kalemlerimizi…

Hatta ellerimizi, gözlerimizi…

Dilimizi kesseler…

Yine de seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

Az kalabiliriz…

Üç…

Beş…

On…

Hatta bir-iki…

Bir tek kalsak yeryüzünde, sadece bir tek kişi…

Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

Seni anacak ne varsa yok etseler…

Duvarlarımızdan resimlerini…

Meydanlardan anıtlarını sökseler…

Kitaplardan adını silseler…

Anılarını dümdüz etseler…

Seni hatırlatan her şeyi ateşe verseler…

Gök mavisi yeter…

Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…

Geçen ay hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun, 10 Kasım 2016'da bu yazıyı kaleme aldı. Hem Atatürk’ü, hem de Bekir abiyi rahmetle anıyoruz.

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