Bugün 10 Kasım…
Üzülebiliriz…
Canımız yanabilir…
Yaşamlarımız bir karabasana dönebilir…
Mutsuz, şaşkın, hatta umutsuz olabiliriz…
Ama seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…
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İşimizi, emeğimizi alabilirler elimizden…
Baskı makinelerimizi…
Rotatifleri, klavyelerimizi, kalemlerimizi…
Hatta ellerimizi, gözlerimizi…
Dilimizi kesseler…
Yine de seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…
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Az kalabiliriz…
Üç…
Beş…
On…
Hatta bir-iki…
Bir tek kalsak yeryüzünde, sadece bir tek kişi…
Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…
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Seni anacak ne varsa yok etseler…
Duvarlarımızdan resimlerini…
Meydanlardan anıtlarını sökseler…
Kitaplardan adını silseler…
Anılarını dümdüz etseler…
Seni hatırlatan her şeyi ateşe verseler…
Gök mavisi yeter…
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Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz…
Geçen ay hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun, 10 Kasım 2016'da bu yazıyı kaleme aldı. Hem Atatürk’ü, hem de Bekir abiyi rahmetle anıyoruz.