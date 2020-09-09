Ankara ihalelerinde şeffaflık

Kamu ihalelerinde, ihale kazanan müteahhit şirketlere ödenen kaynaklar halkın vergileridir. O nedenle bu ihalelerin, kamunun en çok tasarruf sağlayacağı biçimde yapılması gerekiyor.

İhale yapan kurumun, az sayıda seçilmiş firmayı davet etmesiyle ve kamuoyuna duyurulmadan yapılan büyük ölçekli (21/b) ihalelerin bilgilerini ulaştıkça sizlerle paylaşıyorum.

“Ulaştıkça” diyorum çünkü ilan edilmediği için bilgilerine ulaşmak her zaman kolay olmuyor.

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İktidar kontrolündeki kurumlar uygulayınca eleştirdiğimiz 21/b usulünü, muhalefetin yönettiği bir kurum tercih ettiğinde görmezden gelemeyiz.

Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iki gün önce yaptığı bir 21/b ihalesine yer vereceğim.

Önce ihaleyle ilgili bilgileri, sonra da ABB başkanı Mansur Yavaş'ın “Neden 21/b usülüyle yaptınız?” soruma verdiği cevapları paylaşacağım.

ABB'nin 7 Eylül'de gerçekleştirdiği asfalt kaplama ihalesinin yaklaşık maliyeti, 116 milyon 371 bin 331 TL.

Adı: “Ankara Mücavir Sınırları İçerisinde İdare Malı Astar ile Plent-miks Temel ve İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapım İşi”

Köy yolları delik deşik

Tablo incelendiğinde, en uygun teklifi, bir ABB şirketi olan Belko vermiş görünüyor. Yani ABB'nin kendi işini, kendi kaynaklarıyla yaptığı söylenebilir. Peki bu ihalenin neden “açık usul”de yapılmadığını ABB Başkanı Yavaş'a sorduğumda aldığım cevap ise şu:

“Aslında bütün ihalelerde açık ihale usulü esastır. Bu konuda genelgemiz var. Ama burada acil bir durum sözkonusuydu. Yerel seçimden birkaç ay önce, Ankara'nın hemen hemen bütün ilçelerine asfalt yol yapmışlar. Ama yollar o kadar bozuk olmuş ki, vatandaştan gelen şikayetin haddi hesabı yok. Köylüler isyan halinde. Taksilerin gitmeyi kabul etmediği yollar var. O nedenle mağduriyeti bir an önce gidermek istedik.”

YOUTUBE'DA 21/b İLANI

Yavaş, bu ihaleyle ilgili şaşırtıcı bilgiyi sona bırakmıştı: Toplam uzunluğu 781 km olan asfalt kaplama ihalesinin youtube kanalında yayımlandığını söylerek linkini de paylaştı,

Bunca zamandır 21/b ihaleleri yazan bir gazeteci olarak, özünde “kapalılık” olan bir ihalenin internette yayımlandığını ilk kez duyduğumu belirtince Yavaş güldü:

“Yayımlanmayan görevlilere yaptırım uyguluyoruz” dedi.

Paylaştığı bilgilere göre, ABB ile ona bağlı iştiraklerin 25 Ağustos 2020 tarihine kadar yaptığı toplam 645 ihale, sosyal medya hesapları ile ABB TV kanalından canlı olarak yayımlandı.

– Belediye bünyesindeki ihalelerin canlı yayımlanma oranı: Yüzde 96.16

– İşletme ve iştirakler bünyesindeki ihalelerin canlı yayımlanma oranı: Yüzde 93.36

– Toplam ihalelerin canlı yayımlanma oranı Yüzde 94.59.

Yavaş, Ankara'nın şeffaf belediyeciliğin de başkenti konumuna geldiğini söylüyor.

Bugün Çağlayan'da

Altı aydır Silivri cezaevinde tutuluyorlar. Gazeteci arkadaşlarımız Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'in bugün Çağlayan adliyesinde duruşmaları var. Bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını anlatacaklar. Aklımız, gözümüz, kalbimiz orada olacak.