Hava Harp Okulu’na büyük ihale

Pazarlık usulü ihaleler Covid-19 pandemisinde “sessiz sedasız” sürüyor. Yeşilköy'de, eski Atatürk Havalimanı'na yakın mesafedeki Hava Harp Okulu için yeni binalar yapılma kararı alınmış.

Bu karar doğrultusunda da on gün önce pazarlık usulüyle ihalesi yapılmış.

-Mış dememi mazur görün. Çünkü Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulünü düzenleyen maddenin (21. madde) bazı türlerinde, ihaleyi yapan kurumun ihaleyi duyurma mecburiyeti yok.

Burada onlarca kez yer verdiğim bu bilgiyi yeniden anımsatayım. Devletin kurumuna ihaleyi saklama hakkı tanındığında, vatandaşın doğrudan kendisini ilgilendiren büyük ihalelerde önceden bilgi alma ihtimali bulunmuyor. Sonrasında da ancak konuyla ilgiliyseniz, ısrar ederseniz haberdar olabiliyorsunuz.

DAVETLİ İHALE

“Hava Harp Okulu binaları 1. etap inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” adını taşıyan ihale de bu kategoride gerçekleştirilmiş. Öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum.

İhaleyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ 5 Mayıs'ta yapıyor (TOKİ'nin Milli Savunma Bakanlığı ile protokolü mevcut.) Sekiz firmaya davet gönderilmiş: Rönesans Holding bünyesindeki REC Uluslararası, Limak İnşaat, Kalyon İnşaat, Özyazıcı İnşaat, Yıldızlar İnşaat, Pekintaş İnşaat, Can İnşaat, Gürtaş Yapı.

YAKLAŞIK MALİYET 348 MİLYON TL

İhalenin adındaki “1.” İbaresine bakılırsa, Hava Harp Okulu için daha sonra yeni etap ihaleler yapılacağı anlaşılıyor.

TOKİ, 1. etap inşaatın yaklaşık maliyetini 348 milyon 7 bin 222 TL 80 kuruş olarak belirlemiş.

En uygun teklif, Rönenans şirketi REC Uluslararası İnşaat'tan gelmiş: 320 milyon TL (Rönesans'ın kapatılan Atatürk Havalimanı pistine ihalesiz olarak 1000 yataklı hastane yapmakta olduğunu da anımsatalım.)

YALOVA TARTIŞMASI

Atatürk Havalimanı faalken, Hava Harp Okulu'nun, öğrencilerin tatbikat ve kamp alanının bulunduğu Yalova'ya taşınma ihtimali medyada yer almış, aynı iddia daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yerel ölçekte yeniden tartışılmıştı.

Bu kez yeni Hava Harp Okulu yapılarının, halihazırdaki alanda gerçekleştirileceğini öğrendim.

Medya planlama ihalesi

Hava Harp Okulu ihalesini Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP'ta ararken ilginç bir ihaleye daha rastladım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 Haziran'da kendisi için “ulusal TV kanalları medya planlaması ve satın alınması” ihalesi yapacak. Açık usulle. Türkiye genelinde 175 gün süreli ihale ile bakanlık, bu yıl boyunca yapacağı yatırımları ve faaliyetleri tematik TV kanalları ve dijital medyada tanıtmak istiyormuş. Listeye göz attım. Bekleneceği gibi eleştirel TV'ler listede yer almıyor.

Düzeltme ve özür

“Başkentte çok mühim bir öğrenci yurdu” başlıklı bir önceki yazımda (13 Mayıs 2020), TOKİ'nin pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği Hergelen Meydanı öğrenci yurdu ihalesinde en uygun teklif sahibi şirket olan Güneştekin İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, yazıda yer aldığı gibi Murat Güneştekin değil Yalçın Güneştekin'dir. İsim hatasını düzeltir, yazıda adı geçen gerçek ve tüzel kişi ilgililer ile okurlardan özür dilerim.