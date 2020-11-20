2020’nin son günlerinde özel zamanlar rehberi

Birçoğumuz için yorucu ve yıpratıcı bir yıl oldu. Bu yılın son zamanlarında aşk, evlilik ve değişim isteyenler için hangi burcun hangi zaman diliminde adım atmasının daha sağlıklı olduğunu astrolog Dinçer Güner Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı.

2020'yi uğurlamamıza günler kalmışken, yılın son zamanlarında hangi konularda gökyüzü destekleyici, sizler için bir rehber hazırladım. Hepsini ajandanıza ve telefonunuza not almanızı tavsiye ederim.

Herşeyden önce aşk diyenler

21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile Akrep, Boğa, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcunda ki seyahati ile Yay, İkizler, Aslan Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıda ki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar. Bu tarihlerde de birileri tanışabilir, flört edebilir ve yakınlaşmalar olabilir.

10 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Pluton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

Diyete başlayanlar için doğru zaman

Sıkı bir diyet ve sporla birlikte fit bir vücuda sahip olmak isteyenler ise dolunaydan sonraki zamanları değerlendirebilirler.

30 Kasım İkizler burcunda Dolunay

30 Aralık Yengeç burcunda Dolunay

Evlilik için en uygun zaman

Evliliğe adım atmak isteyenler için en sağlıklı ve mutlu tarihler. 15 Aralık ile 22 Aralık arası Venüs'ün sert bir kontağı yok ve ay büyüyen fazda ve Retro yok. Venüs'ün Satürn ile güzel kontağı bulunmakta. Bu tarihlerde nikah masasına oturabilirsiniz.

Estetik operasyon için doğru zaman

Ufak dokunuşlarla vücudunda değşiklik isteyip ameliyat masasıma yatmak isteyenler için en doğru zamanlar.

21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile özellikle burun operasyonları için ideal bir zaman olabilir.

15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak.

16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcunda ki seyahati ile bedeni fit ve sportif bir görümüm kazandırmak, postür çalışmaları, bedeni esnetici sportif faaliyetlerde bulunmak için ideal zamanlardır.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Sorumluluklarınız artacak

Bugün gündeminizde iş hayatınız ve bireysel hedeflerinizle ilgili konular olacak. Kariyer hayatınızdan beklentinizin ne olduğunu ve toplum önündeki konumunuzu değerlendirebilirsiniz. İş hayatındaki sorumluluklarınız artabilir. Bugün gündeminizde iş hayatınız ve bireysel hedeflerinizle ilgili konular olacak. Kariyer hayatınızdan beklentinizin ne olduğunu ve toplum önündeki konumunuzu değerlendirebilirsiniz. İş hayatındaki sorumluluklarınız artabilir.

BOĞA: Hayata bakışınız değişecek

İnançlarınız ve hayata bakışınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Yabancı kültürlere merak duyabilir, ilgi duyduğunuz konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Öğrenciyseniz veya akademik çalışmalarınız varsa bugün onları yerine getirebilirsiniz.

İKİZLER: Gündeminizde para var

Krediler, borçlar ve gelir paylaşımıyla ilgili konular ön planda olacak. Eşinizin veya iş ortaklarınızın finansal durumuyla ilgili gelişmeler sizi de etkileyebilir. Hayatın derin yönlerine merak sarabilir, metafizik konularda araştırmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Manevi destek arayacaksınız

İlişkilerinize ve iş ortaklarınıza sorumluluk duygusuyla yaklaşacağınız bir gün olacak. Bugün yalnız kalmak istemeyebilir, yakınlarınızın manevi desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Her türlü imzalı işiniz için bugünü değerlendirebilirsiniz.

ASLAN: Stresten uzak durun

Bugün iş yükünüz ve sorumluluklarınız artabilir, kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz. Çalışma hayatınızda disiplinli ve çalışkan tavırlarınızla ön planda olacağınız bir gün olacak. İş stresinin sağlığınızla oynamasına izin vermeyin.

BAŞAK: Aile bağlarınız güçlenecek

Aşk hayatınız, flörtleriniz ve çocuklarınızla ilgili konular ön planda olacak. Hobilerinize vakit ayırabilir, hobilerinizi paraya çevirmenin yollarını arayabilirsiniz. Çocuklarınızla kurduğunuz ilişkiyi güçlendirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ: Evinizde değişiklik yapacaksınız

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün olacaktır. Ailenize ve evinize karşı sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Evinizi düzenleyebilir, evinizin tadilat ve dekorasyon işlerine vakit ayırabilirsiniz.

AKREP: İlişkiler ön plana çıkacak

Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilerin ön planda olacağı bir gün. Telefon trafiğiniz artacak. Kardeşlerinize karşı olan sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kişisel gelişiminize yardımcı olacak eğitimlere katılmalısınız.

YAY: Maddi sorunlar yaşanacak

Bütçenizi planlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yeni yollarını arayabilir, size daha fazla kazanç sağlayacak yeni bir işin arayışına girebilirsiniz. Size kendinizi değerli hissettirecek aktivitelere vakit ayırın.

OĞLAK: Hedeflerinize odaklanın

Yaşam amaçlarınız, sağlığınız ve bireysel hedeflerinizle ilgili konular ön planda. Duygusal konulara mantık çerçevesinde yaklaşacağınız bir gün olacak. Disiplin, sorumluluk ve özveri gerektiren işlerinizle ilgilenmek için bugün ideal.

KOVA: İç dünyanıza yönelin

Kendinizle ve iç dünyanızla ilgilenmek isteyeceğiniz, içe kapanık bir gün olacaktır. Gizli kalmış konularla ilgilenebilir, spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. İhtiyaç duyuyorsanız psikolojik yardım almak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

BALIK: Huzuru dostlarınızla bulacaksınız

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz ve arkadaşlarınıza vakit ayırmaktan keyif alacağınız bir gün olacak. Organizasyonlar ve gruplar içindeki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik somut adımlar atın.