60 bin araca virüs girdi

Türkiye'de otomotiv fabrikalarının ortalama 2 hafta ara vermesi, üretimi vuracak.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada otomotiv fabrikaları üretime hızla ara verirken, Avrupa'da 2 haftalık üretim kaybı 880 bin adede ulaşacak. Türkiye'de ise şimdilik kaybın 60 bin adedi bulacağı öngörülüyor.

ÇİN'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle pek çok ülke gibi Türkiye'de de artan vakalara bağlı olarak önlemler artarken, fabrikalar üretimlere ara veriyor, şirketler de çalışanları için evden çalışmaya geçerek, tedbir almaya çalışıyor. Avrupa ve Amerika'da neredeyse tüm otomotiv fabrikaları art arda yaptıkları açıklamalarla üretime ara verirken, hem talebin düşmesi, hem tedarik sıkıntıları hem de sağlık nedenleri ile Türkiye'deki otomotiv fabrikaları da durumdan etkilenmeye başladı.

AB'DE KAYIP 880 BİN

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 229 fabrikada otomotiv üretimi gerçekleşirken, hem fabrikalar hem de bağlantılı sektörlerle birlikte otomotivde doğrudan çalışan kişi sayısı ise 13.8 milyon. Salgın nedeniyle Avrupa'daki otomotiv fabrikaları üretime ortalama 13 gün ara verecek. Bu da 880 bin adetlik bir otomobil ve hafif ticari araç üretim kaybı anlamına geliyor. Amerika'da ise ortalama üretime ara verilme süresi şimdilik 6 gün. Bu da 478 bin adetlik bir kayıp anlamına geliyor. Güney Amerika'da da üretime ara verilmeye başlandı. Bu da sadece Brezilya ve Arjantin'de en az 80 bin adetlik bir kayıp anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Avrupa'da yaşanan kapanmaların ardından 4 milyon kişinin ekmek yediği Türk otomotiv sektöründeki durum da merak ediliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de geçen hafta üretime ara süreci Ford Otosan'la başladı. Ardından Toyota, Honda ve Mercedes takip etti. 3 büyük otomotiv fabrikası ise şimdilik üretime devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre ortalama iki hafta üretim duracak. Diğer 3 fabrikanın da üretime ara vermesiyle 2020 yılı için öngörülen 1 milyon 475 bin adetlik üretim hedefinin 60 bine yakın adedi gerçekleşmeyecek. Süre uzarsa kayıplar kuşkusuz artacak.

Dönüşte kayıplar geri kazanılır mı?

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün 60 bin adetlik üretim kaybının olabileceğini belirterek, “Kayıp diye tarif edilen şey, çalışılamayan günler nedeniyle üretim yapılamaması. Ancak dönüşte bu kaybın geri kazanılması için her şirket hazırlık yapıyor. Ancak tabii ki tüm bunlar salgının ne zaman kontrol altına alınıp, hayatın ne zaman normale döneceği ile alakalı. Kimse önünü göremiyor. Biraz zamana ihtiyaç var” diye konuştu. Yenigün ayrıca ihracatın yüzde 80'den fazlasını yaptığımız AB ülkelerindeki siparişlerin durması, tedarik sıkıntısı ve lojistik problemlerle birlikte üretime ara verildiğini sözlerine ekledi.

Tüm dünyada kayıp 3 milyon aracı bulur

Bugün sadece Avrupa, Amerika ve Türkiye üzerinden yapılan hesaplamalarda üretim kaybının 1.5 milyon adet araç civarında olduğu ortaya ortaya çıkıyor. Çin ve Asya ülkeleri de hesaba katılırsa bu sayı rahatlıkla 3 milyonu geçiyor. Süre uzarsa 2020 yılı otomotiv sektörü için tarihi bir kayıp yılı olacak, milyonlarca insan işşiz kalacak.