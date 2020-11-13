Sağlık Müdürlüğü’nde mesai saati kaçta başlıyor?

Bugünlerde bana telefon açan birçok okurum Adana İl Sağlık Müdürlüğünde memurların işe geç gelmesinden şikayetçi oldular.

Vatandaşlar işlerini halletmek için sabah erken saatlerde Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyorlarmış ama memurlar ortada yokmuş.

Saat 09.00 hatta 09.30 oluyormuş birçok memur yeni işe geliyormuş.

Ha bu arada elbette işe zamanında gelen, mesaisine zamanında başlayan memur yok mu var, ancak saat 09.00'dan sonra lütfedip gelenlerin sayısı da hiç az değilmiş.

Bunları kamera görüntülerinden bile tespit edebilirsiniz.

Beni bu konuda birçok kişi arayıp şikayetini bildirdi, hepsi farklı birimlerdendi.

Vatandaş saat 09.00'u geçtiği halde ilgili memurları bulamadığı için işini zamanında yaptıramamış.

Bir de hem geç geliniyormuş hem de ondan sonra orada bir kahvaltı faslı başlıyormuş.

Ohh! Gel keyfim gel…

Devlet dairesi değil sanki çiftlik.

Böyle şey asla kabul edilemez.

Sayın İl Sağlık Müdürü Halil Nacar Bey;

Ben sizi tanırım.

Sizin ne kadar işinize düşkün, görevinize bağlı, sorumluluk duygusu ne kadar gelişmiş bir yönetici olduğunuzu uzun yıllardır bilirim.

Siz yıllarca Seyhan Devlet Hastanesi’nin Başhekimliğini yaptınız ve buradaki başarılarınız sonrasında da Sağlık Müdürlüğü’ne atandınız.

Şimdi de sizin neredeyse 24 saat uyumadığınız zamanların olduğunu, geceleri birçok sağlık kurumunu, hastaneleri denetlediğinizi bilirim.

Hele şu salgın günlerinde yoğunluğunuzun daha çok arttığını, daha çok çalıştığınızı biliyorum.

Ancak siz böyle özverili çalışırken memurlarınızın işlerine yeterli özen göstermemesi size de söz getirir.

İşte getiriyor da zaten!

Bence kurumunuzda idari işlerle ilgilenen yardımcınız kimse ona bu konuda sıkıyı vermelisiniz.

Böyle şey olmaz.

Devlet dairesine sabahın 08.00'in de 08.30'unda giden insanların, memur bulamadıklarından işlerine yaptırmama gibi bir durumla karşılaşması kabul edilemez.

Kimse pandemi sebebiyle gündeme gelen esnek çalışma uygulamasını istismar etmemeli.

Herkes işini hakkıyla yapmalı.

Parasını, maaşını alın teriyle, hakkıyla kazanmalı.

Diğer devlet dairelerinde insanlar nasıl çalışıyorlar biliyorum.

Mesela Adana Adliyesi'nde.

Memurlar, müdürler saat 07.30'da adliyedeler ve akşam geç saatlere kadar çalışıyorlar.

Hem de fiziki koşulları sizin Sağlık Müdürlüğü kadar yeterli olmayan, sıkışık adliye binalarında.

Onların ki can değil mi?

Onlar memur değil mi?

Devletin bir kurumundaki memurların böyle çalışırken diğerlerinin işlerini savsaklaması olmaz.

Pandemi sebebiyle bütün millet, hastanelerde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, hemşirelere, doktorlara, hastabakıcılara minnettarlar…

Onlar, çok zor şartlarda hastalık riskiyle karşı karşıya kahramanca görevlerini yapıyorlar.

Bizlerin bir iki saat takınca sıkıldığımız maskeler onların yüzlerine yapışmış durumda.

Her zaman hastalarla iç içeler.

İnsanlara o halde şifa dağıtmaya çalışıyorlar.

Ancak Sağlık Kurumunun bir tarafında böyle bir fedakarlık varken, diğer tarafında böyle bir keyfilik olamaz.

Ben bana gelen şikayetleri yazdım.

Bu benim görevim.

Artık bu işi takip etmek ve düzeltmek görevi de sizlere düşüyor.

Sizlere ve görevini hakkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarına kolaylık diliyorum.