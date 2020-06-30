Yavaş büyüyelim de pantolon patlamasın!

Hani büyüdük, büyüyoruz daha da büyüyeceğiz, pantolonlara sığmayıp eğilirken patlatacağız diyorlar ya… O da büyüme değil… Şişme! Hormonu yapıştırıp tavuğu hindi gibi gösterme… O kadar çok para basıp kredi olarak dağıttılar ki, hayvanı şişirirken çatlatacaklar.

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Hâlâ ülke büyüyecek diye hava atıyorsun. Sonrasında ne yapacaksın? Kredi ödemeleri geldiğinde yine masal mı anlatacaksın?

Dolar durmayacak. Enflasyon da topuklayacak. Faizler de artacak. Bunlar kaçınılmaz olanlar. Sadece takvimde günlerin geçmesine bakar.

Sahi büyüme varsa fakirlik nasıl artıyor? İşe insan alın diye teşvik veriyorsun, işsizlik niye yükseliyor? Ülke büyüyorsa devletin gelirleri de artıyordur. Neden ek vergiler konuluyor? Ben büyümüyorum. Sen büyümüyorsun. Tanıdıkların büyüyor mu? Büyümüyor! Kim büyüyor bu ülkede? Şu büyüyeni karşımıza çıkartıp göstersenize…

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Ben göstereyim mi? Şaşaada ödün vermeyen devletimiz… Sorsak; “Biz bize yeteriz!” Sahi biz bize yettik mi? Toplanan paraları ihtiyaç sahiplerine ilettik mi? Yoksa şarkıcıların konserine mi gitti?

Millet cayır cayır harcamaları keserken devlet paraları nereye aktardı? Kemeri vatandaş sıktı. Ya devleti yönetenler… Harcamalarını hiç kısmayacak mı?

Sorulacak şey mi bu şimdi? Devlet-i Aliye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf edilir mi?

KIDEM TAZMİNATINDA ANLAŞMA HAZIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patron ve işçi sendikalarının kıdem tazminatı konusunu kendi aralarında halletmesi çağrısında bulundu. “Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer ‘Kabine halletsin' diyorsanız ha burada art niyet vardır” diye konuştu.

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Tamam o zaman, kolayı var. Bir araya gelsinler. Kendi aralarında anlaştıklarını ilan edip kabineyi hiç yormasınlar. Mevcut durumda işveren 1 yıl için 1 aylık maaş ayırıyordu. Artık yarısını ayırsın. Bunun üç katı kadar da devlet katkı payı sağlasın. Para, işten ayrılır ayrılmaz çalışanın hesabına yatsın.

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“Hem işveren hem çalışan sendikaları olarak bu şekilde anlaştık. İmzaladık, uygulamayı da devlete bıraktık. Bakın herkes mutlu… Kimse art niyetli olmadan orta yolu buldu” deyip açıklama yapılsın.

Peki, bunu iktidar kabul eder mi? Bunu kendi aranızda halledin demeden önce düşünecekti!