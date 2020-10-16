Adaletin simgesi gözleri bağlı, elinde adalet terazisi tutan kızın başını kesiyorlar! Bu deyimi Özgür Özel buldu. Özgür Özel, halkın seçtiği bir milletvekili, “Adaletin cellatları ellerinde giyotinler…” diyen tespitini Büyük Millet Meclisi'nde dile getirdi. Konuşması Meclis tutanaklarına geçti.

Neye dayanıyor?

Özgür Özel, “Adaletimizde cellatlar yetiştirildi ve ellerine giyotin tutuşturuldu” derken elinde ne kanıt var?

★★★

Özgür Özel sıralıyor:

Berberoğlu kararını.

Aynı hakim verdi.

SÖZCÜ kararını.

Aynı hakim verdi.

Kaftancıoğlu kararını.

Aynı hakim verdi.

Demirtaş kararını.

Aynı hakim verdi.

Sırrı Süreyya kararını.

Aynı hakim verdi.

Kozağaçlı kararını.

Aynı hakim verdi.

Fincancı kararını.

Aynı hakim verdi.

Can Dündar kararını.

Aynı hakim verdi.

Hrant Dink cinayeti davasında MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi talebinin reddedilme kararını.

Aynı hakim verdi.

★★★

Türkiye'de Adli Yargı, Bölge Mahkemeleri, İdari Yargı, Yargıtay, Danıştay, Bakanlık Merkez Hakimleri, HSK Tetkik Hakimleri ve Anayasa Mahkemesi Hakimleri dahil toplam 14 bin 131 hakim bulunmaktadır. Bunun 7 bin 655'i bay, 6 bin 476'sı bayan hakimdir.

Özgür Özel soruyor:

14 binden fazla hakimin görev yaptığı ülkemizde birbirinden oldukça farklı davaların hepsine 1 hakim ve heyetin bakıp karar vermesi nasıl mümkün oluyor? Özgür Özel, kendi sorusuna kendi cevap veriyor ve “Hükümetin (iktidarın) istediği kararlar alınsın diye aynı hakim, o mahkemeden öbür mahkemeye dolaştırıldığı ve git sen bak o davaya denildiği için” bu mümkün oluyor.

Özgür Özel!

Şöyle devam ediyor:

Nerede kritik dava var.

Bu hakim orada.

Bu hakim, adaletin celladı olduğunu, birileri adına giyotin görevi yaptığını ve üye cellatlar ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en kara kararlarından birine imza attığını bilsin….

★★★

Evet!

Herkes bilsin.

Bir Milletvekili Özgür Özel, adaletimiz ve hukukumuzun cellatlar yetiştirdiğini söyledi.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Sahte içki ölümleri!

Ülkenin her yanından “sahte ve kaçak içkiyi içtiler, öldüler” haberleri geliyor. Günde 40-50'ye çıktı ölümler. Sahte içki, kaçak rakı yapımı TEKEL fabrikalarının özele satışı ile hızlandı. Son 10 yılda rakı üzerindeki ÖTV yüzde 443 ve bira üzerindeki ÖTV ise yüzde 365 arttı ve yüksek fiyat artışı “içeni öldüren sahte içki yapmayı” cazip kıldı. TEKEL'in 17 fabrikası, içinde 100 milyon dolarlık stoku, 30 milyon dolar değerinde satışa hazır şişelenmiş, etiketlenmiş kolileri, kıdem tazminatı yükü sıfırlanmış kalifiye işçileriyle sadece 292 milyon dolara “LİMAK-ÖZALTIN-ÇARMIKLI-TÜTSAB” adlı “DÖRTLÜ” ye satıldı. DÖRTLÜ, 292 milyon dolara aldıkları 17 fabrikayı, bir çivi bile ilave etmeden, 820 milyon dolara Amerikan şirketi Texas Pasific Group'a sattılar. O da 17 fabrikayı ve hazır iç pazarı İngiliz şirketi Diageo ‘ya 2.5 milyar dolara devretti. Yerli ve milli TEKEL özelleşmedi, yabancılaştı ve bugün ithal methil alkolle yapılan kaçak içkileri içerek ölenlerin ülkesi Türkiye oldu!

TEKEL yabancılaştırıldı.

Unutma!