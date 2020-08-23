Doğal gaz bulduk. Sevinçliyiz. Zengin ülke olmaya giden kısmetli yolun ışıklı kapısı aralandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı, “Rabbim bize kapı açtı” diyerek dünyaya duyurdu.

Aklıma geldi!

Sorayım:

Rabbim, niçin “izan ve akıl kapısı” açmadı? Bizim Karadeniz'de doğal gaz bulduğumuzun müjdelendiği günden bir gün önce Moldova'da “Türkiye doğal gaz ile en çok soyulan ülke” diye örnek gösterildi.

Rabbim!

İzan kapısı açmıştır!

Kim kapattı?

İzan ve akıl kapımız kapatılmasaydı “doğal gaz alımında en çok soyulan ülke Türkiye” olmayacaktı.

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Müjdeden 24 saat önceydi; o sırada Moldova'da gazetelerin gündemi “doğal gazı niçin pahalı kullanıyoruz” olmuştu. Bunun üzerine; Moldova halkının öfkesini yatıştırmak için Moldova Gaz şirketi, “Rus gazının 1000 metreküpünü Moldova 133. 56 dolardan, Türkiye ise 188 dolardan alıyor” diyen açıklamayı internet sitesine koyup dünyaya duyurdu. (Emre Deveci'nin haberi SÖZCÜ 20 Ağustos 2020)

Görüyor musunuz?

Moldova Gaz şirketi; Moldova halkı, teselli bulsun: “En çok soyulan Moldova değil Türkiye halkı” diye kıyaslamalı bilgiyi paylaşıyor.

Niçin bu durumdayız?

İzanımıza ne oldu?

Akıl.

Anlayış.

Kavrayış.

Kapıları Ruslar ile doğal gaz ithal anlaşması yapılırken kimler tarafından, ne maksatla kapatıldı da “Türkiye Rus gazını Avrupa'dan iki kat daha pahalı alıp kullanır hale” getirildi?

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Özeti şöyle:

Rusya ile doğal gaz anlaşması bu iktidardan önce yapılmıştı. Fiyat yüksek tutulmuştu. Tayyip Erdoğan ve partisi en yüksek oyu aldı seçildi. Böyle pahalı doğal gaz anlaşması olmaz dediler. Halka da “ucuzlatacağız” müjdesi verdiler.

Masaya oturuldu.

Doğal gaz 4 ayrı anlaşma ile 2 iki ayrı boru hattından Türkiye'ye geliyordu.

Anlaşmalar yenilendi.

“Düşürdük fiyatı” dediler.

Halka yalan söylendi.

Aldatıldı Türkiye.

O dönemin enerji bakanı hakkında “kamuyu zarara uğratmaktan” Meclis'te gensoru verildi. AKP milletvekilleri çoğunlukta olduğu için reddedildi. Bu anlaşmayı Rus tarafının şirketlerinin üst yöneticileri, bizim şirketlerin de üst yöneticileri, Rus bakanlar ve bizim bakanlar saysan 100 kişiden fazla insan biliyor. Fakat “Rus doğal gazını Avrupa ülkelerinden daha pahalıya (şu anda iki kat) niçin alıyoruz” diye sorarsan “şirket sırrı” dediler, demeye devam ediyorlar.

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En pahalı biz alıyoruz.

Kazağın boyu:

70 milyar dolar mı, 80 mi, 100'mü, 150 milyar dolar mı? Yani Türkiye Rusya'dan doğal gazı Avrupa ülkelerine satılan fiyatla alsaydı 150 milyar dolar daha az ödeyecekti diyen hesaplamalar bile oldu.

Rabbim, büyüktür.

İzan kapısı açmıştır.

Ama birileri kapattı!