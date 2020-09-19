Profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, tıp fakültesi öğretim üyeleri, isim yapmış doktorlar tek tek kendilerini ifade ettiler, ediyorlar: Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesinde yanlış yapıyor, eksik yapıyor dediler, diyorlar. Hatta “bakan yalan konuşuyor, gerçek ölüm sayısını halktan gizliyor” bile diyen oldu.

Ölüyoruz.

Tükendik.

Çaresiziz.

Uyarıyorlar.

Önde gelen tıp insanlarının tek tek söylediklerinin aynısını doktorların temsilcisi Türk Tabipleri Birliği, tekrarlayınca ve bunu yakalarına taktıkları “siyah kurdele” ile ifade edince “kapatılsın bunlar…” öfkeli tehdidi geldi.

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Kapatılsın.

Niçin?

İktidarı beğenmiyor.

Sağlık Bakanını eleştiriyor.

Yanlışları dile getiriyor.

Türk Tabipleri Birliği'nin üyesi olan doktorların ve onlarla bağlantılı olarak hastane çalışanlarının ve halkın sağlığıyla ilgili “siyah kurdele protestosu” yapması sadece hakkı değil aynı zamanda temel görevidir.

Adı üstünde:

Tabipler Birliği.

Üyesini koruyacak.

Halkı bilgilendirecek.

Sağlık Bakanını uyaracak.

Tabip Odası, bütün dünyayı ve kendi ülkemizi tehdit eden bir ciddi salgın ortamında bu eleştirileri, uyarıcı protestoları yapmayıp da iktidar borazanı mı olacak?

Böylesi nasıl istenir?

Nerede görülür?

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Bir sözde, bir yazıda, bir davranışta, bir tavırda “muhalefet havası” sezince hemen “kapatılsın- kökü kazınsın- vatandan defolup gitsin…” söylemine geçiyorlar.

Kapatılsın ne demek?

Ya bizden ol!

Ya da sus ulan!

Yıllardır aynı tehdit.

Neredeyse 50- 60 yıl oldu; okumuş- eğitimli kesimlerin örgütleri say say bitmez (Türk Tabipleri Birliği doktorları- TMMOB Mühendisleri- TMMOB Mimarları- TMMOB Makine Mühendisleri- TMMOB Ziraat Mühendisleri… TBB Avukatları- TÖB öğretmenleri- Gazeteciler Cemiyeti Gazetecileri) iktidardan yana hiç olmadılar, olmuyorlar. Son 18 yıllık kesintisiz iktidar döneminin bakanlarından Taner Yıldız, “Eğitim düzeyi arttıkça AK Parti'ye oy verenlerin sayısı azalıyor…” diyerek okumuş ve eğitimli kesimin kendilerinden yana olmadığını kabul etmişti. Üstelik bu tespitini partisinin yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak söylemişti.

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Niye azalıyor?

Anlamak, anlamaya çalışmak ve okumuş “eğitimli vatandaşların da kendilerini ifade edebilmeleri demokraside var” diyebilme siyasi nezaketini göstermek yerine hep o aynı tavır.

Ya bizden ol!

Ya da sus ulan!

Avukatlar iktidarı tutmuyor.

Çoklu baro deneniyor.

O da tutmuyor.

Gazeteleri devlet bankaları parasıyla satın alarak gazetecileri iktidarı tutan kalemler haline getirebiliyorlar ama mühendisler, mimarlar, doktorlar, öğretmenler yani okumuşların kurdukları örgütleri satın alacak devlet bankası parasını henüz bulamadılar.

İş adamları.

Tüccarlar.

Bankacılar.

Bunlar da eğitimli.

Onların temsilcisi olan örgüt TOBB var. Ama 18 yıldır TOBB için “kapatın bunları… defolup gitsinler…” diyen çıkmadı. Çünkü TOBB, 18 yıldır iktidarı eleştirecek bir tek söz etmedi.