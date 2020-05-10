“Hazine garantili ihale verici” ve “Yedek akçe yiyici” diye 2 ağır eleştiri, suçlama arka arkaya geldi. Hazine Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın damadı, dış para sahipleri yani kibarca adlarına “Uluslararası Yatırımcılar” denilen dünya finans kurtlarıyla oturmuş kendince umutlu görüşmeler yaparken ve “taze dış borç bulup, eski borçları kapatmaya” uğraşırken partisinin iki ağır eski topu; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, birbirlerinden ayrı olarak seslerini yükselttiler.

Yedek akçeler yendi.

Garantili ihale verildi.

Ekonomi çıkmaza girdi.

Döviz rezervi eridi.

Bu yüzden dolar fırladı.

Dış düşman.

İç düşman.

Aramayın.

1 Dolar= 7 TL'yi geçmişse bunun kök sebebi; “Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin bile yiyiciliğini azdıran israfçılık ile Hazine Garantili İhale vericiliktir” dediler.

★★★

Bunlar eski dostlar.

Beraber yürüdüler.

“Yedek akçe yiyiciliğinin ve Hazine garantili ihale vericiliğinin başladığı dönemlerde” kendilerinin AKP'de yol arkadaşlığına son verildiğini ve bu sonuçtan sorumlu olmadıklarını da ilave ediyorlar.

Şimdi uyarıyorlar.

“Eski dost acı söyler” misali halkı ayıkmaya, uyanmaya, bilinçlenmeye çağırıyorlar. Sanıyorum siz okurlar da benim gibi özellikle bu eski 2 hatırlı dosta “nasıl bir tutarlı cevap gelecek” diye bekliyorsunuz. Damat Bakan'ın ve onu bakanlık görevine getiren Kayınbaba Cumhurbaşkanı'nın kalkıp sadece bu eski 2 dostun suçlamasına “halkın anlayacağı, sağlam bir yeni cevap” vermesi gerekirdi.

“Yedek akçeyi yemedik.”

Yedirmedik.

Hazine Garantili İhale yani “Deli Dumrul köprüleri, boğaz geçişleri, hastaneleri, otoyolları” yaptık ama bunun “yeni bir finansman modeli olduğunu” zannettik” demeliydiler.

Diyemediler.

★★★

Sonunda Türkiye'yi fakirleştirmeye başlayan ve “sürekli zarar edip kara delik misali halktan toplanan vergileri yutan ve Türk halkının sırtından yabancıya bal-kaymak gelir transfer eden bu çarpık büyüme modelini” kim akıl etti, kim sufle etti, kim sizi itekledi de “Hazine Garantili Müteahhitlerimiz” oldu?

Papatya hanımlı!

Müteahhitlerimiz olmuştu.

Umre düşkünü!

Müteahhitlerimiz de vardı.

Sağdan say 10.

Soldan say 10.

10 tane müteahhide 142.5 milyar Dolar (Prof. Dr. Uğur Emek'in hesaplaması) hazine garantili ihale verildi. Yerli ve milli hukuka da vücut çalımı atılarak bir anlaşmazlık çıkarsa yetkili mahkeme Londra'daki “tahkim yargıçlarıdır” diye imzalar atıldı.

Hazine Garantili Müteahhitlerimiz de böylece peydahlandı.

Yedek akçe yiyiciler!

2 eski dostunuz, size oy vermiş vatandaşlar adına da soruyor ve tutarlı cevaplarınızı istiyor.

Acaba ne diyeceksiniz?