“Bu virüs bize az bile bulaşıyor!”

Bu salgın bir yıl önce Çin'de “1 kişi” ile başlamıştı…

Şimdi geldiğimiz duruma bakın… O bir kişi, milyonlar oldu, her yanı sardı, tüm dünyayı teslim aldı!

Geçen süre içinde salgın duraklamadığı gibi, her gün hızla artmaya devam ediyor.

O kadar hain, o kadar saldırgan bir virüs! Hiç şakası yok! Fakat…

Suç sadece onda mı? Hayır! Biz de dahil olmak üzere, önlemlere boş veren tüm dünya insanları suçlu!

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Virüs, bilindiği gibi, damlacık yoluyla insandan insana geçiyor.

Açık alanlarda mesafe kuralına uyarsanız bulaşması zor. Ancak…

Kapalı ve havasız alanlarda ve özellikle asansörlerde maskesiz kalma süresi birkaç dakikayı geçince tehlike büyüyor.

Hain virüsü bulaşması için, maskesiz ve mesafesiz, beş dakikalık karşılıklı konuşma bile yeterli olabiliyor!

Televizyonlardan yansıyan, iç içe, yüz yüze, burun buruna kalabalıkların görüntülerine baktıkça “Bu virüs az bile bulaşıyor!” diyorum.

Gazetelerde yayınlanan sorumsuz kalabalıkların fotoğrafları da korkunç!

Böylesine vurdumduymaz bir toplumun daha büyük acılar çekmeye mahkûm olması sürpriz değildir.

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Kısa bir süre önce “Salgını kontrol altına aldık” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdi artan rakamlara ne diyor?

Yine suçu 65 yaş üstü vatandaşlara mı yükleyecek?

65 yaş üstünde (hiçbir uygar dünyada uygulanmayan) insaf dışı kısıtlamalar getirdiler de ne oldu? Fahrettin Bey bunun bir muhasebesini yapmalı, yanlışını anlamalı!

Vatandaşına bir grip aşısı bile bulamayan Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınının üstesinden gelmesini beklemek saflık olur!

O halde gayret millete düşüyor!

Bu belâyı ancak ortak bir bilinçle def edebiliriz.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyudukça virüse yakalananların sayılarının hızla azaldığını görüyoruz.

Alınacak önlemlerden daha iyi, daha etkin bir ilaç yok!

“Bana bir şey olmaz” diyerek tedbirlere boş verenler, bu vurdumduymazlığın sonucunda kafalarını duvara vuruyor ve vuracaklar!

Rahmi Koç, İmamoğlu ve Can Ataklı

Koronavirüs belâsı, ünlü-ünsüz, büyük-küçük, zengin-fakir demeden herkesi, vuruyor!

Dünyada birçok ülkenin başkanı, başbakanı, bakanları, Hollywood yıldızları, koronavirüse yakalandı.

Pusudaki virüs, ülkemizde el attığı birçok ünlüye de pençelerini geçirdi.

Çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, sanatçı ve gazeteci bu hastalığa yakalandı.

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un “Covid-19” testinin pozitif çıkması, tüm sevenlerini üzmüş ve endişelendirmişti.

Çünkü bütün tıp adamları, ileri yaştaki hastaların virüsten çok etkilendiğini, riskin büyük olduğunu söylüyorlardı.

Çok şükür ki, Rahmi Koç tehlikeyi atlattı ve hastaneden taburcu edildi. Şimdi evinde tedavisi devam eden Rahmi Koç'a “Büyük geçmiş olsun” diyorum.

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Koç'tan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Korkusuz Gazetesi köşe yazarı kardeşimiz Can Ataklı da aynı virüse yakalandı. Yapılan testler pozitif çıkınca ikisi de tedavi altına alındı.

“İmamoğlu da, Ataklı da sağlam bünyeye sahiptir ve hain virüsü çabuk yeneceklerdir” diye düşünüyor, ikisine de “Büyük geçmiş olsun” diyorum.

Sevgili okurlar… Dediğim gibi bu virüsün hiç şakası yok, ünlü-ünsüz demiyor, fırsatını bulunca sinsi bir şekilde akciğerlere girip bünyeyi kemirmeye başlıyor. Aman dikkat!

GÜNÜN SÖZÜ

Dünya zor ve zalim bir yer. Neden buradayız, nereye gideceğiz? Bunu doğru bilen var mıdır?