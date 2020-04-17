Adliyeye girmesiyle çıkması bir olacak

Bir yandan cezaları artıran, diğer yandan denetimli serbestlikle infaza ilişkin geçici düzenlemeler getiren yasa, koşullu salıverme oranlarını düşürürken, iyi hal ölçütünü belirginleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet, kişilere karşı işlenen suçları affedemez” diyordu. Peki ne oldu? Erdoğan'ın imzasıyla “Af” gerçekleşti.

Yasa ile yapılan en büyük değişiklik infaz indirimi oldu. Eski yasa döneminde, hüküm giyen kişi, verilen cezanın 2/3'ünü cezaevinde geçirirken, şimdi yarısını cezaevinde geçirecek. Buna baktığımızda önümüzdeki süreçte çok sayıda mahkumun mahkemeye başvurması bekleniyor. Hukukumuzda, hüküm giyen kişi, cezasının 2/3 ünü “iyi halli” sorunsuz olarak geçirirse, mahkeme kararı ile cezaevinden çıkarılması uygulaması gereği, hak etsin ya da etmesin adliyelere başvuracaktır.

6 YIL CEZANIN YATARI YOK

Asliye Ceza Mahkemesi kapsamına giren suçlar bakımından, suçlunun cezaevine girmesi neredeyse hayal oluyor. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar bakımından yapılan indirimler inanılır gibi değil. Çünkü, hırsızlık, ağır yaralama gibi suçların sanığı ceza alsa bile cezaevine alınmayacak. Yani bir yerde mahkemeler boşu boşuna yargılama yapıyor durumuna düşecek. Birkaç örnek vereyim:

Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan bir sanığın cezası kesinleşse bile yeni düzenleme ile cezaevine girmiyor. Yani, adliyenin ön kapısından girecek, şikayetçi olanın işlemi bile bitmeden, ondan önce adliye binasından ayrılacak. “Olur mu böyle şey?” demeyin, olacak.

Sokak ortasında silahını çekip bir kişiyi yaralayan şüpheli, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığında bir gün bile cezaevinde yatmayacak. Yeni düzenleme ile kredi kartı kopyalayan ve bu yolla başkasının hesabından önemli miktarda para çalan kişinin cezaevine girip girmeyeceğini merak ediyorsunuz. Yasanın üst sınırından hapis cezası verilse bile cezaevine girmeyecek. Zimmet, rüşvet suçları da öyle. Yağma (gasp) suçunda, yani biri zorla malınızı sizden alsa bile bazı durumlarda kişiye cezaevi yolu görünmeyecek. Bu durum, “Nasıl olsa cezaevine girmek yok” denilip bazı suçların artmasına da neden olacaktır.

O ÖRNEK ÜRKÜTÜYOR

Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumuna ayrılan mahkumlar iki ay izinli sayıldı. Bu süre gerekirse uzatılabilecek. 45 bin mahkum izne ayrıldı. Şimdi ceza infaz sistemine bakalım: Türk hukuk uygulamasında kişi suç işliyor, kolluk bunu tespit ediyor, yargılaması yapılıyor. Verilen hapis cezası İstinaf ve Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine giriyor. İşte burada da aldıkları cezaların tamamını kapalı cezaevinde geçirmiyorlar. Kapalı cezaevinde cezasının bir bölümünü çeken mahkum “İyi halli” bulununca şartlı olarak tahliye ediliyor. Buna “Denetimli süre” deniliyor.

Denetim süresi ile şartlı olarak serbest bırakılan kişi, açık ceza infaz kurumu olarak adlandırılan infaz sisteminin daha gevşek olduğu kurumlarda bir süre kalıyor. Kanun burada herkese suç ayırımı yapmaksızın izin getirmiş durumda. Yani mahkumlar, açık ceza infaz kurumundan zaman zaman izinli olarak dışarı çıkabilirken, şimdi salgın nedeniyle tamamı iki ay izinli sayıldı. Burada bazı endişeler var. Bazılarının cezaevine dönmemesi söz konusu olduğu gibi bu süreçte suç işleyebilecekleri de yargı mensuplarının, güvenlik birimlerinin yetkililerinin konuştuğu bir konu. Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katilinin de açık ceza infaz kurumu mahkumu olduğunu hatırlatıyorlar. Acaba bu dönemde izinlilerden suç işleyen olacak mı? Göreceğiz.

YETKİ GENİŞLİYOR

Cezaevinde bulunan mahkumların disiplin durumlarına bakan hakimlere infaz hakimi deniliyor. Örneğin, cezaevinde mahkum bir kavgaya karışmışsa, disiplin cezalarında idare ile kendisine bir haktan yararlanma imkanları tanınmamışsa, idare ile arasında bir problem çıkarsa anlaşmazlığı çözen mahkemelerken, son düzenlemeyle bu alan genişletildi. Bundan böyle, kişinin “iyi hali” ve tahliyesinde infaz hakimliği yetkili kılındı. Bu düzenlemenin de mahkum bakımından tehlike oluşturabileceği, yargının mevcut durumda kişilerin tahliyeleri yönünde verdiği bir kararın, infaz hakimlerinin aleyhte kararları ile ertelenebileceği de konuşuluyor.

Özellikle, indirim kapsamına alınmayan suçlar bakımından, kişilerin şartlı tahliye kararlarının infaz hakimleri eliyle engellenebileceği, onları denetleyen hiçbir makamın bulunmadığı da belirtiliyor. Özel yetkili savcılar, hakimler, sulh ceza hakimlikleri uygulamasında Türkiye bunun kötü örneklerini gördü. Ankara'da konuştuğum yargı çevreleri endişelerini dile getirdiler. Dileriz, bu olumsuzluklar yaşanmaz.

Tutuklular “yok” sayıldı. “MİT Yasası” gerekçe gösterilip gazetecilerin salıverilmemeleri de gerçekten vicdanları kanatıyor.