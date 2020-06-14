Amerikan-Türkiye hattında “yumuşak güç” örgütlendi!

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 14 merkez bankası ile imzaladığı swap hattı antlaşmasına, Türkiye'yi dahil etmemesi; iki ülke ilişkilerinin nanemolla olduğunun en belirgin ispatı…

Türkiye-ABD ilişkilerine damgasını vuran “yıkıcı muğlak” iş dünyasının “yumuşak güç” pozisyonunun önemini artırıyor.

Amerikan Türk Cemiyeti (American Turkish Society-ATS) 1 Haziran itibarıyla, ABD ve Türkiye'de iş ve lobi dünyasında öne çıkan isimlerle bir araya gelerek, yeni yönetimini ilan etti. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve HSBC'nin ABD Yönetim Kurulu Başkanı Michael Roberts ATS Eş Başkanı oldu.

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Sabancı Dinçer, 2010-2014 yılları arasında iki dönem boyunca DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanlığı, 2009-2016 yılları arasında da Chatham House Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmıştı.

Roberts ile Sabancı Dinçer'in mesai arkadaşlığı Citigroup'un 2007 yılında Akbank hissedarı olmasıyla başlamıştı.

Citigroup, Akbank'taki ortaklığını, kalan yüzde 9.9 hissesini yaklaşık 1.2 milyar dolara satarak 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son 10 yılda, iki ülke ilişkilerinde öne çıkan kurum 1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) olmuştu. Sabancı Dinçer'in gündemine Amerikan iş dünyası yeni girmiyor. Eşi ve Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer de 2008 yılında TAİK Başkanı seçilmişti.

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ATS'nin yeni oluşan yönetim kurulunda yer alan, Amerikan iş çevrelerinin yabancısı olmadığı bir başka isim de Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ. Türk-Amerikan İşadamları Derneği'nin (TABA) kurucu üyelerinden olan Doğan Yalçındağ'ın eşi ve bilişim sektöründe yatırımları olan Mehmet Ali Yalçındağ da 2018 yılından beri TAİK yönetiminde. ABD tarafında muhatap kuruluş (American Turkish Council-ATC) Başkanlığını Cargill CEO'su David W. MacLennan yürütüyor.

ATS'deki yeni yönetimde sektörel dağılım da dikkat çekiyor.

Son yıllarda Amerika'da milyonlarca dolarlık yatırımlarıyla dikkat çeken Beşiktaş Kulübü eski Başkanı ve Bilgili Holding'in patronu Serdar Bilgili gibi gayrimenkul yatırım portföyü oluşturan Metin Negrin de yönetimde…

Hukuk alanını Amerikan hukuk şirketi Herrick'in patronu Lawrence M. Kaye temsil ediyor.

Enka Holding kurucularından Sadi Gülçelik'in torunu Selin Gülçelik de yeni yönetimde yer aldı.

McKinsey, Morgan Stanley, The Carlyle Group'un yönetiminde yer alan isimler de listeye dahil edilmiş.

Bu yönetimde ilgimi çeken isimlerden bir diğeri de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Onursal Başkan Suna Kıraç'ı temsil eden Ümit Taftalı oldu.

TAİK'in bir dönem başkanlığını Mustafa Koç'un yaptığını düşünürsek, yeni ATS yönetiminde Koç Ailesi'nden yüksek bir temsiliyet olduğunu söyleyemeyiz.

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Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton gibi dünyaca ünlü sanatçıları müzik dünyasına kazandıran Ahmet Ertegün, 1947 yılında Atlantic Record'u kurduktan iki yıl sonra ATS'yi kurmuş; iki ülke arasında sosyal, siyasal ve kültürel ilişkilerin yakınlaşmasına aracılık etmişti. 2006 yılında Ertegün'ün vefatıyla ATS de bir tür “uykuya yatmıştı”…

ATS'deki yeni yönetim; Türkiye-ABD hattında “hükümet dışı” ya da “yedeği” organizasyonun adresi olur!

F-35'te yeni siparişler durdu

Amerika'nın Sesi haberine göre; Amerika Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu, 2021 yılında 95 adet F-35 savaş uçağı üretiminde kullanılmak üzere 9.1 milyar dolarlık bütçeyi geçtiğimiz günlerde onayladı.

Türkiye'ye teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağında ABD Hava Kuvvetleri'nin gerekli değişiklikleri yapmasına da onay verdi.

Bunun ne anlama geldiği açık: Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 füzelerine Amerika'nın itirazı sürüyor ve karşılığında F-35'lerin teslimat süreleri en iyimser ifadeyle uzuyor.

Amerika ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde F-35 uçaklarına parça üreten Kale Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “F-35 tarafında yaşanan bir takım belirsizlik süreci devam ediyor. Dolayısıyla elimizde olan siparişleri tamamlamak adına orada daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik” bilgisini paylaşmıştı.

Program çerçevesinde sürmesi beklenen yeni parça siparişi gelmedi!