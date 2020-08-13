Okullar açılırsa!..

“Lütfen yazdıklarımı iyi okuyun.

Öz ağabeyi yoğun bakımda olan bir hasta yakını, bir doktor, bir bilim insanı, dahası bir vatandaş olarak bunları yazıyorum.

Yakın zamanda hastalığı ayrı zamanlarda, ayrı yerlerden kapan ailemden birçok kişiyi evde tedavi ettim. Birkaçına test dahi yapamadık.

Çeşitli rahatsızlıkları bulunan 77 yaşındaki babam çok şükür sorunsuz yendi hastalığı.

Ancak 37 yaşındaki, başka hiçbir hastalığı olmayan ağabeyimin şu anda akciğerleri çok kötü ve yoğun bakımda.

Kendisine yaşadığı ilde yoğun bakım yatağı bulamadık.

Kişisel ilişkilerim aracılığıyla başka bir kentteki sağlık kuruluşunda bir yatak sağlayabildik.

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Eminim Sağlık Bakanlığı durumun farkındadır ama ben yineleyeyim:

Özellikle bazı illerde, sahadaki durum hiç de iyiye gitmiyor. Daha da kötüleşmeden derhal çok sıkı bölgesel önlemler alınmalı.

İnsanlar yoğun bakımlarda yer bulamadığı için yakınlarını kaybetmeye başlarlarsa, maalesef sağlık çalışanlarına şiddet ve kaos hayal edilemez boyutlara ilerler!..

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Aylardır tekrarlıyoruz; herkes kişisel önlemini alsın ve özellikle idareciler acilen alınması gereken önlemleri ihmal etmesinler.

Covid-19'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu hep söylüyorum ama yineleyeyim; gençliğinize güvenmeyin!..”

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Bunları yazan, başına bir şey gelmemesi için adını özellikle vermediğimiz doktor çok haklı.

Zira onun tespit ve uyarılarını saygın bilim insanları da destekliyorlar.

Örneğin Prof. Dr. Fatih Tank, resmi verilere dayanarak hazırladığı grafiklerle, son 8 günde hastalığın ilerlediğini, 5 Ağustos günü 1027 olarak tespit edilen vaka sayısının 1178'e kadar yükseldiğini, bunlar sabit gitse bile, tablonun iyileşme anlamına gelmeyeceğini ve güven bölgesinin dışına çıkıldığını öne sürüyor.

Fatih Hoca, “Bu parametrelerle okulların normal seyrinde açılmaması gerektiği” görüşünü savunuyor.

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Prof. Bengi Başer de Fatih Tank'ın grafiklerinden yola çıkarak şu ciddi uyarıda bulunuyor:

“Okullar derken üniversite öğrencileriyle birlikte 25 milyonluk dev bir kitleden bahsediyoruz. Bu sayılara eğitmenler, personel ve etkileşimde bulunacak aileleri de kattığımızda, okulların açılması konusunu çok ciddi biçimde düşünmeliyiz…”

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Bu doğrultuda birkaç çarpıcı bilgi daha:

Son bir ayda Türkiye'den Almanya'ya giden kişilerin 501'inde koronavirüs tespit edilmiş!..

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasına göre; bu ülkedeki Covid-19 hastalarının yaş ortalaması 52'den 36'ya düşmüş!..

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Ne diyordu yazımızın başında uyarılarını aktardığımız doktorumuz?

“Gençliğinize güvenmeyin!..”

Sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyeni asla ihmal etmeyin!..