Onlarca yazıya bedel bir mektup!..

Merhaba Uğur Bey,

İyi günler dilerim.

Sizi hayati bir konu için rahatsız ediyorum, kusura bakmayın.

Öncelikle kendimi tanıtayım size:

Adım; B.D.

24 yaşındayım ve üniversite mezunuyum.

M'nın bir ilçesinde yaşıyorum…

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Geliri düşük bir ailede yetiştim.

Şu anda büyük maddi zorluklar içerisindeyiz.

Birçok yere iş için başvurdum ama pandemi dolayısıyla kimse işe almıyor.

Nisan ayından beri evimize 5 kuruş para girmiyor.

Evimizin geçimi için kredi vs aldım ancak ödeyemiyorum.

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Büyük bunalım içerisindeyim.

Size mesaj atmam garip gelebilir ama inanın başka çarem kalmadığı için size yazıyorum. Yardımsever biri olduğunuzu bildiğim için size yazmak istedim.

Benim iş bulmamda yardımcı olabilir misiniz Uğur Bey?

Çok ihtiyacım var acilen bir iş bulup çalışmaya…

Allah rızası için sesimi duyup bana bir yardım elinizi uzatın. Maddi bunalım nedeniyle intihar etmeyi bile düşünür hale geldim.

Eğer cevap verirseniz çok sevinirim. Telefon numaram 0545 … ….

Borcumu da görsel olarak bırakayım inanmanız için. İnanın çok çaresizim.

Yalvarıyorum…”

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Para istemiyor. …

“Borç verin çalışır mutlaka öderim” demiyor.

İş istiyor.

“Boğulmak üzereyim bana can simidi atın” diye yalvarıyor.

Sadece o değil, elektronik posta kutumda onlarca benzer çaresizin mektupları duruyor.

Onlar işsiz ve aşsızken…

İnanın içimden başka şeyler yazmak gelmiyor.

Zaten bu yürek yakan satırlar, onlarca yazıya bedel oluyor!..