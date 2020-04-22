Levrek pane tarifi

Levrek pane: Malzemeler

1 adet levrek fileto

1 paket labne

Yarım paket krema

Zeytinyağı

Portakal

Ceviz

Taze dövülmüş yenibahar

Yeşil soğan

Dereotu

Özel Notlar

Bu özel sosu hazırladıktan en az bir gün buzdolabında aromaların birbirine geçmesi için dinlendirmemiz gerektiğini unutmayalım!

Levrek pane: Tarif

Adım 1:

Bir tavaya kılçıklarından ayırdığımız fileto halindeki levreklerimizi yatırıyoruz. Üzerine bol zeytinyağı ile her iki tarafını da pişiriyoruz. Ocağın altını kısıp çok az da su ekleyip tavanın kapağını kapatıyoruz. 10 dakika sonra önce derilerinden ayırarak tüm balığımızı didip üzerine tuz-karabiber ekip bir kenara park ediyoruz.

Adım 2:

Yarım paket krema, bir paket labne, bir portakalın rendesi ve bir parmak kadar suyu, dövülmüş ceviz ve taze yenibahar, karabiber, tuz hepsini karıştırıyoruz.

Adım 3:

Yukarıda hazırladığımız sos ve didilmiş balıklarımızı karıştırıp üzerini kapatacak kadar eritilmiş tereyağı ekleyip bir gün buzdolabında bekletiyoruz. Servis ederken dereotu ve yeşil soğan ekleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…