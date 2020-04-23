Meyveli pasta tarifi için: Malzemeler

Şu hamuru için;

1 su bardağından 1 parmak fazla su

1,5 su bardağı un

7 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı deniz tuzu

4 yumurta

Pastacı kreması için;

Yarım kg süt

1 vanilya çubuğu yada toz vanilya

5 adet yumurta sarısı

1 su bardağından az şeker

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı un

6 yemek kaşığı krema

Mandalina-limon rendesi

Süslemesi için;

Altın çilek

Yaban mersini

Çilek

Özel notlar

Şu hamurunu yaparken sakın fırını açmayın yoksa topların kabarması direkt sönecektir.

Meyveli pasta tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Şu hamurunu hazırlamak için bir tencereye su, tereyağı ve tuzu karıştıralım. Iyice toplandıktan sonr altını kapatıp soğuması için dinlendirelim. Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek kırıp mikser ile karıştırıyoruz. Asla hepsini bir anda koymayalım. İyice hamurun yumurtayı çektiğinden emin olduktan sonra diğer yumurtayı ekleyelim. Daha sonra kaşık yada krema poşeti yardımı ile ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsisine dizelim. 180 derecede 20-25 dakika arasında rengini kontrol ederek çıkartabilirsiniz. Fırınlama süresinde sakın fırın kapağını açmayınız. Yanlışlıkla açarsanız profiterol toplarının bir anda söneceğini göreceksiniz maalesef.

Adım 2:

Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra çiğ kremayı da ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:

Her iki malzeme de soğuduktan sonra kremayı ister dolgu aparatıyla doldurun yada topları bıçak ile kesip kaşık ile de doldurabilirsiniz. En son kalan kremayı topların üzerine gelişi güzel uygulayıp istediğiniz meyve ile pastanızı süsleyebilirsiniz. Biraz buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…