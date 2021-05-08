ABD Dedeağaç’a silah yığmaya devam ediyor… Büyükelçi Pyatt: ABD Karadeniz ve Balkanlar’da varlığını sürdürecek

Dedeağaç Limanı’nda askeri yığınak yapan ABD'nin ardından bugün Yunanistan, ABD ve İngiltere ile NATO’nun üst düzey komutanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Dedeağaç Limanı’na indirilen ABD silahlarının bulunduğu alanda tören düzenlendi. Törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Konstandinos Karamanlis, ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstandinos Floros, ABD'li General Christopher Mohan ve İngiliz Korgeneral Ivon Jones ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Dedeağaç'a gelen ve törende konuşan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, “Dedeağaç jeostratejik konumu nedeniyle artık büyük yatırımlara hazırdır” diyerek sözlerine başladı.

Panagiotopulos konuşmasında, limanın işlevselliğinin iyileştirilmesinden elde edilen en somut sonuçlara, bu tatbikat için kuvvet ve malzeme transferindeki kilit rolüne, büyük yatırımları çekme olasılıklarına, ulaştırma altyapısının dinamiklerine ve limanın yol ağına değindi. Ayrıca ABD ile mevcut Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın yaz aylarında revize edilerek daha da güçlendirilmesine dikkat çekti.

HEDEF İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Panagiotopulos aynı zamanda Türkiye'ye mesaj göndererek, “Yunanistan her zaman egemenlik haklarını savunmaya hazırdır ve gerekirse bunu kararlı ve etkili bir şekilde yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Panagiotopulos, “Defender Europe 2021 tatbikatı, Yunanistan ile ABD arasındaki savunma iş birliği alanında, stratejik ve dolayısıyla karşılıklı yarar sağlayan, her iki ülkenin de güvenlik, istikrar ve refahına önemli ölçüde katkıda bulunma arzusundan esinlenen geniş bir faaliyet yelpazesine katkıda bulunuyor. Yunanistan ve ABD bir yandan güçlü, verimli ve birlikte çalışabilir bir Silahlı Kuvvetlerin sürdürülmesini sağlamak ve diğer yandan silahlı kuvvetleri teşvik etmek için bu stratejik savunma ilişkisini daha da güçlendirmek için ortak iradeye sahiptir. Hedef, mevcut Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı genişleterek ve derinleştirerek daha da güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ STRATEJİK BİR KONUMA SAHİP’

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, törende yaptığı konuşmada ABD'nin Dedeağaç Limanı’na verdiği büyük önem ve onun hayati rolüne değindi. Dedeağaç'ı 6. kez ziyaret eden Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Yunanistan Genelkurmay (GEETHA) Başkanı Konstantinos Floros, Kara Kuvvetleri (GES) komutanı Korgeneral Haralampos Lalusis ve diğer üst düzey yöneticilerle birlikte limanın yeni ticaret terminalini gezdi.

‘200 YILDIR OLDUĞU GİBİ YAN YANA’

Büyükelçi Pyatt konuşmasında, Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ilişkilere değindi.

Pyatt, “Son haftalardaki ortak tatbikatlarımız ve gemi ziyaretlerimizle, güncellenmiş Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’na dayanan askeri ilişkilerimiz hız kazanmış bulunuyor. Bu taahhütler dünyaya, Yunanistan ve ABD'nin 200 yıldır olduğu gibi bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için yan yana durduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘RAKİPLERİ ÖNLEMEYE YARDIM EDECEK’

Pyatt, tatbikatının öne çıkmasıyla birlikte özellikle Dedeağaç'ın stratejik konumunu ve limanın kritik bir avantaj olduğunu belirterek, “26 ülkeden 28.000'den fazla askerin katılacağı ve ABD ordusu tarafından yürütülen bu büyük ölçekli tatbikat, ABD, NATO müttefikleri ve müttefik ordular arasında hazırlıklı olma ve birlikte organize olmayı amaçlamaktadır. Bu tatbikatın da gösterdiği gibi, ABD Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde varlığını sürdürecek ve müttefiklerimizi savunmada potansiyel rakipleri önlemeye yardım edecek” diye konuştu.

Pyatt konuşmasının sonunda Dedeağaç ve Kavala limanlarının özelleştirilmesinde iki ABD şirketinin önemli rol oynayacağını belirterek Yunan hükümetine teşekkür etti.