ABD’de ‘melioidosis’ alarmı… CDC uyardı: Hastaların yarısı hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede yerel kaynaklı ilk melioidosis vakaları görülmesi üzerine alarma geçti. Georgia, Kansas, Texas ve Minnesota'da hastalığa yakalanan dört kişiden ikisi hayatını kaybetti.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyayı içinden çıkılmaz bir krizin içine sürükleyen corona virüsüyle mücadele sürerken, salgında en çok can kaybının yaşandığı ABD’de yeni bir hastalık endişesi baş gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya’da görülen ve tropikal bir hastalık olan melioidosis uyarısı yaptı. CDC, ABD’de geçmişte söz konusu ülkelere seyahat eden kişilerde görülen hastalığın ilk kez yerel vakalarda tespit edildiğini açıkladı.

BEYİN HASARI OLUŞTU



New York Post’un haberine göre hastalık dört kişide görüldü. Bu kişilerden ikisi hayatını kaybederken, ikisi ise iyileşmeyi başardı. Vakaların görüldüğü bölgeler Georgia, Kansas, Texas ve Minnesota olarak duyuruldu.

Hastalığa yakalanan kişilerden biri Dallas’ta yaşayan 4 yaşındaki Lylah Baker. Mayıs ayında rahatsızlanan ve herhangi başka bir sağlık sorunu bulunmayan Baker, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir ay yoğun bakımda kaldı. Solunum cihazına bağlanan küçük kız, hayatta kalmayı başarsa da hastalığa bağlı olarak beyninde hasar oluştu.

SU VE TOPRAK ANALİZİ YAPILIYOR



Vakaları inceleyen CDC uzmanları, Mart ve Temmuz ayları arasında hastalığa yakalanan kişilerin ülkeyi hiç terk etmediğini tespit etti. Hastalığın ithal ürünler vasıtasıyla bulaştığı ihtimalini değerlendiren uzmanlar, vakaların yaşandığı bölgelerde su ve toprak analizi de yürütüyor.

‘Burkholderia pseudomallei’ bakterisinin yol açtığı melioidosis, öksürük, nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, yorgunluk, deri döküntüleri ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.