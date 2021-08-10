ABD’den 11 Eylül hamlesi

11 Eylül saldırılarının 20'inci yılında Joe Biden hükümeti 'şeffaflık' konusunda harekete geçti. Washington hükümeti bugüne kadar açıklanmayan belgeleri yayınlayacaklarını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu. Buna göre, Biden hükümeti, bugüne kadar gizli tutulan belgeleri yayınlayacak.

ABD hükümeti, Suudi Arabistan’ın saldırılardaki rolünü gizlemekle suçlanıyor.

20 yıl geçti

Saldırıların üstünden 20 yıl geçtikten sonra kurbanların aileleri geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup göndermişti. Mektupta, “Saldırılarla ilgili belgeler gizlendiği sürece Biden bu yıl 20’inci yıl anma törenlerine katılmasın” ifadeleri yer almıştı.

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden kurbanların aileleri Suudi Arabistan’a bu iddialar üzerinden dava açmıştı. Ancak Riyad hükümeti bu iddiaları yıllardır reddediyor.

‘Maksimum düzeyde şeffaflık sağlayacağız’

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden, “Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı.” ifadesini kullandı.

Joe Biden, Adalet Bakanlığının ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD’de 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler’e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington’da Pentagon’u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16’lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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