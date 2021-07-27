Akşener’den Avusturya Başbakanı’na ‘mülteci’ yanıtı: Biz size 3 milyar avro verelim, sen bizdekilerin tamamını al

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Bitlis'te sürdürdü. Burada vatandaşlara seslenen Akşener, Avusturya Başbakanı Kurz'un Afgan mülteciler için Türkiye'yi ‘daha doğru yer olarak’ işaret eden ifadelerine tepki gösterdi.

“DENSİZ ADAM”

Akşener, “Bu Avusturya Başbakanı, densiz adam, demiş ki, ‘Bütün göçmenler, Afganlar Türkiye'de kalsın, biz de para verelim.' Ben burada Bitlislilerin huzurunda Avusturya Başbakanı olan arkadaşa diyorum ki; Biz size 3 milyar avro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al” ifadelerini kullandı.