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Almanya’da 3142 yeni vaka tespit edildi

Aşılama sürecine devam eden Almanya'da güncel corona virüsü verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:47, 29/07/2021
HaberlerDünya
Almanya’da 3142 yeni vaka tespit edildi

Alman Robert Koch Enstitüsü, corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 3.142 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu artış işe birlikte ülke genelinde salgının başladığı günden beri toplam 3.764.311 insanda corona virüsü tespit edildiği kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 21 insanın da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Salgının başladığı günden beri ülkede 91.607 insan corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:45,