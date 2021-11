Almanya’da şaşkına çeviren tartışma

Corona virüsünün tavan yaptığı Almanya, "yoğun bakımda aşılıların, aşısızlara tercih edilmesini ve triaja geçilmesini" tartışıyor. Tıp etiği uzmanları, bu konuda siyasi karar talep etti. Saksonya Eyaleti Başbakanı, "Son dalga en tehlikelisi ve akla gelmeyecek sayıda can alacak" diyerek, Noel pazarlarının yasaklanmasını istedi.

Ali GÜLEN

Almanya ve Avrupa'da 4. dalga çok hızlı ilerliyor. Dün Almanya'da yeni vaka sayısı 45 bini aştı, 228 kişi de öldü. Yoğun bakım üniteleri dolmak üzere.

Hekimler, artık kimi öncelikle kurtarmak gerektiğini tartışmaya başladı. Bonn Üniversitesi Profesörü ve tıp etiği uzmanı Annette Duffner, kliniklerin triaja yani “öncelikli tedavi edilmesi gerekenleri ayırmaya” geçmesi gerekebileceğini belirtti.

Duffner, bu durumda aşılıların aşısızlara tercih edilip edilmediğinin belirlenmesi için “siyasi bir karar alınması” çağrısında bulundu.

“SONUÇTA TERCİH YAPILACAKSA…”

Rheinische Post adlı gazeteye açıklama yapan Duffner, “Sonuç olarak, aşırı kalabalık bir yoğun bakım ünitesinde, aşı durumunun göz önünde bulundurmanın tartışılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Duffner, alkolik olan ve bağımlılığı nedeniyle bundan kurtulamayan kişilere karaciğer nakli yapılmasının, bu duruma pek benzemediğini, çünkü aşıda kişinin bilinçli tercihinin olduğunu savunuyor.

Bazı diğer tıp etiği uzmanları da, sağlık sistemindeki yetersizliğin triaj için bir bahane yapılmasının sıkıntılı olduğunu, hep bir ikilem doğacağını savundu.

TRİAJA HANGİ DURUMDA GEÇİLİR?

Triaj terimi, herkes için yeterli tedavi imkanı bulunmadığı durumlarda, hasta seçimini tanımlamak için kullanılıyor.

Aşırı sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda (Olağan üstü haller), ölüm oranını azaltmak, öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemi de triaj olarak tanımlanıyor. Tıbbi alanda ilk kez Napolyon savaşlarında uygulandı. Birinci dünya savaşı sırasında daha da geliştirildi, hastanelerin yakınlarında triaj çadırları kuruldu.

BU DALGA DAHA ÇOK CAN ALACAK

Almanya bir yandan, zorunlu durumlarda hasta seçimini tartışırken, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, eyaletinde durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Son dalganın daha fazla can almasından endişe ettiğini belirten Kretschmer, Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada, “Sert bir kışın henüz başındayız. Önümüze çıkan dalga tüm ötekileri gölgede bırakacak. Daha önce bildiğimiz her şeyden daha fazla ölüm ve daha fazla kurban talep ediyor bu dalga. Bu dalga da paskalyadan önce bitmeyecek” dedi.

Kretschmer, noelde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve Almanya genelinde sadece aşılanmış veya korona atlatmış kişilere serbesti verilmesini önerdi.

