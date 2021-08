Aşıların mikroçip içerebileceğini iddia etti, COVID nedeniyle ventilatöre bağlandı

CNN'in haberine göre COVID-19'un kötü gündemi değiştirmek için kullanıldığını ve üretilen aşıların mikroçip içerdiğini söyleyen Katolik kilisesinin liderlerinden Raymond Burke, COVID-19'a yakalandıktan sonra solunum cihazına bağlandı.

Kardinal Burke, pandeminin başlamasından bu yana yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyordu. Son olarak hükümetlerin sağlık krizi sırasında insanlara mikroçip yerleştirmeye çalışabileceğini iddia etmişti. Ancak Kardinalin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Burke, COVID’e yakalanarak solunum cihazına bağlandı.

Paylaşımda; “Kardinal Burke, COVID-19 ile hastaneye kaldırıldı ve bir solunum cihazı tarafından destekleniyor. Doktorlar, kaydettiği ilerlemeden cesaret alıyor” denildi.

CNN’in haberine göre normalde Roma’da yaşayan Burke, memleketi Wisconsin eyaletinde zaman geçiriyordu. Wisconsin, yalnızca pazartesi günü bildirilen 2.448 vaka ile COVID-19 vakalarında son zamanlarda artış gösteren yerlerden biri.

AŞI İLE DEVLETİN İNSANLARI KONTROL EDECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Aralık 2020’deki bir vaazı sırasında Burke, corona virüsünden Donald Trump gibi “Wuhan virüsü” olarak bahsetmiş, “şeytani bir gündem” yönetme aracı olarak nitelemişti. Burke, COVID-19’un yayılmasını durdurmak için daha az el sıkışmaktan da yakınıp mayıs ayında Roma Yaşam Forumu sırasında insanlara corona virüsü aşısı sırasında bir mikroçip yerleştirmeye çalışacaklarını da söylemişti:

“Artık herkesin corona virüsüne karşı aşılanması gerektiği ve hatta her an sağlık açısından kontrol altına alınabilmesi için her insanın derisinin altına bir tür mikroçip yerleştirilmesi gerektiği konusunda ısrar eden belli bir hareket var. Bu, sadece devlet tarafından olası bir kontrol nesnesi.”

KAPANMALARA DA KARŞIYDI

Burke ayrıca birçok ülkede COVID-19’un yayılmasını kontrol etmek için etkin bir şekilde kullanılan kapanmalara da karşı çıkarak insanları fiziksel olarak kiliseye gitmekten alıkoyan herhangi bir şeyin haksız olduğunu öne sürmüştü.

Aşırı aşı karşıtı görüşlerine rağmen Kardinal Burke’ün COVID-19’a karşı aşılanıp aşılanmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

