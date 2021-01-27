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Biden, Trump’ın imzaladığı F-35 anlaşmasını askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği, BAE’nin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerinde ABD ile F-35 tipi savaş uçağı ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içeren 23 milyar dolarlık “savunma paketi” anlaşması imzalandığını doğrulamıştı. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, söz konusu anlaşmanın askıya alındığını açıkladı.

Güncellenme: 22:03, 27/01/2021
Haberler Dünya
Biden, Trump’ın imzaladığı F-35 anlaşmasını askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği, internet sitesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerinde ABD ile yapılan “savunma paketi” anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayınlamış, açıklamada BAE’nin, ABD ile F-35 tipi savaş uçağı ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içeren 23 milyar dolarlık “savunma paketi” anlaşması imzaladığı doğrulanmıştı.

Sözleşmelerde 10,4 milyar dolar değerinde 50 F-35 tipi savaş uçağının, 2,97 milyar dolar değerinde 18 MQ-9B SİHA’nın ve 10 milyar dolar değerinde çeşitli mühimmatın yer aldığı bildirilirken, BAE'nin gerginliği azaltma ve yeni bir bölgesel diyalog kurma isteği de teyit edilmişti.

Ancak Trump’ın son günlerinde imza attığı bu anlaşmaya Biden’dan itiraz geldi. ABD Başkanı Biden, BAE ile imzalanan anlaşmanın askıya alındığını açıkladı. (İHA)

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