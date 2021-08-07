California yangınlarına müdahale eden Türk uzmandan öneriler: Yangın alarmı gelir gelmez uçaklar kalkar

Üç haftadır devam eden California yangınlarına müdahale eden Amerikan yangın söndürme ekiplerine yön veren isim olan Dr. İlkay Altıntaş, "Yangın ihbarı gelir gelmez uçaklar kalkmalı" dedi.

TAYFUN HOPALI / ABD

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California Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve son 5 yıldır California yangınlarıyla mücadele eden Dr. İlkay Altıntaş, son günlerde Türkiye'de artan orman yangınlarıyla ilgili yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

– 5 yıldır bütün verileri sistemimize yerleştiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak yangınlarla ilgili veri bazlı çalışmalar yapıyoruz. Yangının fiziksel durumunu, çıkış nedenini, havanın durumunu ve yerleşim yerlerini analiz ediyoruz. Bunları yaparken Nasa'nın uydularını, yerleştirdiğimiz sensörleri, bütün kamera sistemlerini, dronları ve uçakları kullanıyoruz. Şehirle doğanın birleştiği yerler ciddi tehlike oluşturuyor.

– Yangında 4 madde önemli. Acil durum, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme. Türkiye kriz yönetimiyle ilgili olan müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapıyor. Acil durum ve zarar azaltma en az onlar kadar önemli.

İLK ÜÇ SAAT ÇOK ÖNEMLİ



– California'da yangın alarmı gelir gelmez uçaklar havalanır. Yangının ilk 3 saati çok önemlidir. Biz gelen verilerle yangının yönünü, tehlikesini anlayabiliyoruz. Üniversitede modelleme yapan ekibimizle yangın söndürme ekibinin karar vericileri birlikte çalışıyor.

– Türkiye’nin risk yönetimine geçmesi gerekiyor. Yeni sistemler oluşturulmalı. Öğrenecek çok şeyimiz var.