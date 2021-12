Cambridge Düşesi, piyano performansıyla şaşırttı

Kate Middleton’ın eşlik ettiği şarkıcı Tom Walker, düşes için “Çok yetenekli, nazik ve sıcak bir insan” dedi.

İngiltere tahtının iki numaralı varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, dün gece televizyonda yayımlanan konser kaydıyla ilk defa halkın önünde piyano çalarak izleyicileri şaşırttı.

Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Cambridge Düşesi, ay başında düzenlenen ve dün televizyonda yayınlanan Noel konserinde pop şarkıcısı Tom Walker'a piyanosuyla eşlik etti.

Noel konserinde Walker'ın For Those Who Can't Be Here (Burada Olamayanlar İçin) adlı şarkısında piyano çalan Middleton'ın performansı beğeni topladı.

‘HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI’

Tom Walker da, çocukluğunda piyano dersleri aldığı bilinen düşesin performansını “muhteşem” olarak niteledi.

Düşesin ilk başta biraz gergin olduğunu ama sonuçta harika bir iş çıkardığını kaydeden ünlü şarkıcı, Kate Middleton'ın piyanosuyla dinleyenleri “yerine çivilediğini” belirtti.

Kate Middleton'ın Westminster Abbey'de bizzat düzenleyip ev sahipliği yaptığı Kraliyet İlahileri: Noel'de Hep Beraber konseri, ay başında düzenlenmişti.

Çekimlerin çok gizli bir şekilde gerçekleştiğini anlatan Walker, yaklaşık 9 defa prova yaptıklarını belirterek “Gerçekten etkilendim çünkü benimle stüdyoda şarkıyı çaldı, sonra da canlı orkestrayla kamera önüne çıktı. Çok yetenekli, nazik ve sıcak bir insan” dedi.

