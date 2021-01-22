Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik CDU'nun dijital kongresinde CDU Başkanı seçilen Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’in başkanlığı oylandı.

Dijital oylamada 521 oy alan Laschet posta yoluyla gelen olarda 980 delegenim yüzde 83.35 oyunu alarak resmen başkan seçildi. Laschet'in seçim sonucunun geçerli olabilmesi için 16 Ocak’ta yapılan dijital kongresinde kullanılan elektronik oyların posta yoluyla CDU genel merkezine ulaşması gerekiyordu.

Yapılan sayım neticesinde 59 yaşındaki Armin Laschet’in başkanlık görevi onaylanmış oldu. CDU’nun yeni başkanı görevini Şubat ayında parti liderliğinden istifa eden Annegret Kramp-Karrenbauer'den devralacak.

Posta ile gelen oylardan sonra başkanlığı onaylanan CDU'nun yeni başkanı Armin Laschet yaptığı teşekkür konuşmasında, dijital seçimlerde 521 oy aldığını, seçimi kazanması ardından posta yoluyla yapılan oylamada geçerli oy kullanan 980 delegenin 796 oyunu aldığını ifade ederek tüm delegelere teşekkür etti. CDU olarak bu yıl içinde yapılacak eyalet ve genel seçimlerine hazırlanacaklarını söyledi.

Kantar piyasa araştırma kuruluşu tarafından yapılın ankette, Eylül ayında Almanya’da yapılacak gelen seçimlerde Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun Başbakan adayı kim olsun anketlerinde Armin Laschet yüzde 21 oy alırken, Bavyera Başbakanı Markus Söder ise yüzde 43 oranında destek görmüştü. (İHA)

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