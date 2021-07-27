Covid-19 aşısında bir başarı öyküsü: Bhutan

Himalaya’nın doğu eteklerinde bulunan Budist krallığı Bhutan, corona virüsü salgınıyla mücadelede büyük bir başarı elde ederek gündem oldu…

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığı haberde, Bhutan yönetiminin corona virüsü aşısı olma önceliğine sahip olan yaklaşık 530.000 kişiye ikinci doz corona virüsü aşısı yaptığı belirtildi. Son dönemde birçok yabancı ülkeden bölgeye aşı bağışı yapıldığı belirtilirken bu sayede Bhutan’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğuna aşı yapılabildiği aktarıldı.



UNICEF’in Bhutan temsilcisi Will Parks, “Bu Bhutan için bir harika bir başarı öyküsü” dedi. Parks, “Fazla aşısı olan ülkelerin bunları, aşıya sahip olmayan ülkelere gönderdiği bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünya, Bhutan gibi çok az doktor, çok az hemşiresi olan Bhutan gibi bir ülkenin kendini adamış bir lider ve halkı harekete geçiren hükümette bir önderlik olduğunu görmeli ve bunlardan ders çıkarmalı. Bütün ülkeye aşı yaptırmak imkansız değil” ifadesini kullandı.

BHUTAN’A AŞILAR NEREDEN GELDİ?

Bhutan, Mart ayının başında ve Nisan başında Hindistan’dan yaklaşık 550.000 doz AstraZeneca aşısını kullandı. Fakat o dönemde Hindistan’da vakaların artmasıyla birlikte bu sevkiyatın devamı gelmedi. İlk doz ile ikinci doz arasındaki süre uzayınca Bhutanlı yetkililer harekete geçti ve resmi olarak aşı bağışı kabul ettiklerini duyurdu.

Daha sonra ABD, Covax programı aracılığıyla yarım milyon Moderna aşısı gönderirken, Danimarka’dan da Temmuz ayının ortasında 250.000 AstraZeneca aşısı geldi.

770.000 nüfuslu ülkede Hırvatistan, Bulgaristan, Çin ve diğer ülkelerden 400 binden fazla AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Sinopharm aşıları gelecek. Öte yandan Bhutan hükümeti de bu yılın içerisinde temin edilmek üzere 200.000 Pfizer aşısı satın alındığını açıkladı.

Ülkede şu an yaklaşık 2.500 Covid-19 vakası tespit edilirken, hastalıktan ölenlerin sayısı ise iki.

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