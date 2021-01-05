Diplomatik kriz büyüyor: 7 milyar dolarımızı rehin tutuyorlar

2021’in ilk diplomatik gerilimi İran ve Güney Kore arasında yaşanıyor… İran’ın iki gün önce körfezi kirlettiği gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı HANKUK CHEMI isimli tanker ile ilgili bugün arka arkaya açıklamalar geldi.

Önceki gün körfezi kimyasallarla kirlettiği için Devrim Muhafızları tarafından el konuşan 7.200 ton etil alkol taşıyan tanker ile ilgili bugün Tahran yönetimi bir açıklama yaptı.

Reuters’ın “son dakika haberi” şeklinde abonelerine servis ettiği açıklamalarda İran hükümetinin sözcüsü Güney Kore’yi çok sert bir dille eleştirdi. Sözcü, “Güney Kore, İran’ın 7 milyar dolarlık fonunu rehin tutuyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan önceki gün Tasnim haber ajansında yer alan haberde aralarında Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu mürettebatın göz altına alındığı bilgisi yer alırken kaç kişinin göz altına alındığı ya da nerede tutulduklarına yönelik bilgi verilmemişti.

DAHA ÖNCE TEKNİK MESELE DENMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait “Hankuk Chemi” isimli petrol tankerine el koyulmuş, petrol tankeri İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı'na çekilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, alıkonulan petrol tankerine ilişkin açıklamada bulundu. Hatipzade, geminin alıkonulmasının tamamen teknik bir mesele olduğunu ve yargı sürecinin başlatılması için alıkonulduğunu ifade etti.

Geminin Basra Körfezi’nde deniz kirliliğine neden olduğunu belirten Hatipzade, “Bu istisnai bir durum değil. Daha önce diğer ülkelerin sularında da birçok kez buna benzer durumlar yaşanmıştır ve bu oldukça normaldir. İran da diğer ülkelerde olduğu gibi deniz ortamının kirlenmesine karşı oldukça duyarlı. Bu nedenle bu konuyla yasalar çerçevesinde ilgileneceğiz” dedi.