Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’nin İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin toprakları konulu özel bir oturum düzenlemiş, oturuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da video mesaj ile katılmıştı.

Konsey, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırıları ile Filistin ve İsrail toprakları içindeki “sistematik” insan hakları ihlallerine ilişkin açık uçlu bir uluslararası soruşturma başlatmaya karar verdi.

Karar üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“BM İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumu’nda kabul edilen ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

‘YARDIM VE DESTEĞE HAZIRIZ’

İHK'nın bu kararını, İsrail’in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemiz sözkonusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır.”

İlginizi Çekebilir Öldürülen Filistinli çocuklar İsrail basını manşetlerinde: Savaşın bedeli bu