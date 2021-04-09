Erdoğan ile görüşen Putin’den Montrö açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna krizi konusunda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova görüşmeye ilişkin yaptığı açıklmada , Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin alternatifi bulunmadığını ve Türkiye’nin bu sözleşmeye uyum konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Putin görüşmede Montrö’nün korunmasının önemini vurgulayarak Ukrayna’yı provokatif eylem yapmakla suçladı. İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.

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