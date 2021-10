Esad, BM’nin yardım paralarını cebe atıyormuş

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye'de Esad rejiminin Birleşmiş Milletler'in yardım paralarını iç ettiği ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian’da yayınlanan haberde, Şam yönetiminin Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlardan gelen milyonlarca dolarlık yardıma el koyduğu öne sürüldü.

Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan Suriye Merkez Bankası’nın Suriye’ye gönderilen her 1 doların 0.51 centine el koyduğu ve bu sayede 60 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi. CSIS, Operastions & Policy Center ve Center for Operational Analysis and Research isimli dernek ve düşünce kuruluşlarının araştırması neticesinde Esad rejiminin en büyük gelir kaynaklarından birinin bu gelen yardımlar olduğu belirtildi.

Suriye’de resmi döviz kurlarının düşük tutulduğu belirtilirken, karaborsada bir doların 3500 Suriye poundu olduğu kaydedildi. Resmi verilere göre ise bir dolar 2500 Suriye poundu olarak işlem görüyor. Suriye hükümeti 2020’de Birleşmiş Milletler’e paranın yarısının Suriye poundu olarak gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

100 MİLYON DOLAR YOK

Washington merkezli düşünce kuruluşu CSIS’ten Natasha Hall, “Bu durum sistematik olarak gönderilen yardımın yerine ulaşmadan gittiğini gösteriyor. Eğer yaptırımın amacı rejimin kaynaklarını engellemek ve insani yardımın amacı da insanlara yardım uzatmaksa burada bir sorun var” dedi.

2019 ve 2020 yılları arasında kamuya açıklanan 779 yardımı inceleyen yetkililer bu döviz kuru oyunu ile birlikte yaklaşık 100 milyon doların yok olduğunu tespit etti. Yardımın Birleşmiş Milletler bünyesindeki yardım kuruluşları aracılığıyla geldiği de belirtildi. WFP, UNHCR, UNICEF, OCHA ve Gıda ve Tarım Örgütü gibi kuruluşların bu tuzağa düştüğü aktarıldı.

