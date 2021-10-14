Etiyopya ve Fas, Türkiye’den İHA almak için sıraya girdi

Etiyopya ve Fas'ın Türkiye'den İHA satın alma planı yaptığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Etiyopya ve Fas, dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Baykar Savunma’nın ürettiği silahlı insansız hava araçlarından (İHA) satın almak için talepte bulundu.

Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.

Mısırlı iki güvenlik kaynağı Kahire’nin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmaları için talepte bulunduğunu ifade ederken, Mısırlı üçüncü bir kaynak konunun Türkiye ile Mısır arasında yürütülen siyasi istişarelerde ele alınması gerektiğini belirtti.

Bir Türk yetkili Etiyopya ve Fas’ın Bayraktar TB2 İHA’larından almak için Türkiye’ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas’ın ilk parti silahlı İHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya’nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.

Kaynaklar talebin kaç İHA’yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Etiyopya silahlı kuvvetleri ve başbakanlık makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Askeri ekipman alımları hakkında basına açıklama yapmayan Fas’ta ise hükümet yetkililerine ulaşılamadı.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve İHA’ların üreticisi Baykar Savunma konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

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