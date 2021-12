Fransa’dan İngiltere’ye Omicron önlemleri

Fransa, Omicron mutasyonuna bağlı ilk can kaybının yaşandığı İngiltere’ye karşı yeni tedbirler almayı planlıyor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un hızla yayıldığı İngiltere'den gelen yolcular için denetimleri sıklaştırmayı düşündüklerini açıkladı.

Attal daha bulaşıcı olan Omicron mutasyonuna bağlı bilinen ilk can kaybının yaşandığı İngiltere için yaptığı açıklamada, “İngiltere için şu an mevcut kural, Fransa'ya girişlerde son 48 saate ait negatif test göstermek. Fakat, her zaman çerçeveyi sıklaştırmanın yollarına bakıyoruz. Şu anda bunun için çalışıyoruz ve bence ilerleyen günlerde bir sonuca varmalıyız” dedi.

Attal, şu an Fransa'da Delta mutasyonu etkisiyle birlikte Covid-19'un 5. dalgasının yaşandığını ifade ederken, ülkede ilk olarak Güney Afrika, Botswana ve Hong Kong'da Kasım ayı sonlarında tespit edilen Omicron mutasyonuna bağlı 133 vakanın bulunduğunu da söyledi.

Yeni mutasyon tehdidine rağmen şimdilik herhangi bir önlem almayı düşünmediklerini belirten Attal, güçlendirici aşı dozunun Fransa hükümet stratejisinin anahtar parçası olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün ülkede Omicron mutasyonu nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun dünyada Omicron'a bağlı bilinen ilk can kaybı olduğunu da belirtmişti.

