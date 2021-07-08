Haiti’de gerilim tırmanıyor: Polisle saldırganlar çatıştı, dört kişi öldü

Önceki gece Port au Prince’teki konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Jovenel Moise’in katilleri aranıyor…

Yoksulluk ve yolsuzluk sebebiyle son yıllarda büyük krizin yaşandığı ülkede silah sesleri kesilmiyor. Dün gece Haiti güvenlik güçleri, Moise’ye suikast düzenleyen “paralı askerlerle” karşı karşıya geldi. Polis amiri Leon Charles, “Güvenlik güçlerimiz saldırganlarla bir savaş içerisinde. Olay yerinden kaçarken onları yakaladık ve savaşımız devam ediyor. Saldırganlardan ikisi yakalandı, dört saldırgan ise öldü” dedi.

Yetkililer, diğer saldırganların da ya yakalanacağını ya da öldürüleceğini söyledi. Haiti İletişim Bakanı Frantz Exantus daha önce suikastçılarla mücadelenin devam ettiğini açıklamıştı.

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