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12. günde de 300 binin üstünde vaka… Hindistan’dan geç kalmış hamle: Devlet tüm yetişkinleri aşılayacak

Corona virüsü salgınında en ağır kayıpları yaşayan Hindistan'da aşılamayla ilgili önemli bir karar alındı. Hükümet, ülkedeki tüm yetişkinler için aşılama kararı aldı. Daha önce ücretli olan aşılar devlet tarafından karşılanacak. Ülkede üst üste 12. günde de 300 bin ve üzerinde günlük vaka kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:54, 03/05/2021
HaberlerDünya
12. günde de 300 binin üstünde vaka… Hindistan’dan geç kalmış hamle: Devlet tüm yetişkinleri aşılayacak

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ortaya çıkan mutasyonlar sonrası salgının merkez üssü Hindistan haline geldi. Hem ölü hem de günlük vaka sayılarında dünya rekoru kıran ülkedeki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre ülkede üst üste 12. günde de 300 bin ve üzerinde yeni vaka kayıtlara geçti. Son 24 saatte 368 bin 147 kişiye corona virüsü tanısı koyulurken, toplam vaka sayısı 20 milyon sınırına dayanarak 19.3 milyon oldu. Aynı süreçte 3 bin 417 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 218 bin 959’a yükseldi.

900 MİLYON KİŞİYE UYGULANACAK

Öte yandan hükümetten aşılama kampanyalarıyla ilgili önemli bir karar geldi. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan ülkede buna rağmen aşılama kampanyasında büyük sıkıntılar yaşanıyordu.

Hastanelerde kapasiteler doldu taştı.

Gerekli hammaddelerin temin edilememesi nedeniyle aşı üretimi ve uygulamasında geride kalan ülkede tüm yetişkinlerin aşılanması kararı alındı.

Daha önce varlıklı kişilerin ücretini ödeyerek özel hastanelerde yaptırdığı aşı, devlet tarafından karşılanarak 900 milyon kişiye uygulanmaya çalışılacak.

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Yayınlanma Tarihi:07:31,