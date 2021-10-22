İngiltere’de iğneli saldırı dehşeti büyüyor… Zehirlenen kızın videosu ortaya çıktı

İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırı dehşetinin etkisi giderek yayılıyor. Aynı olayı yaşayan genç kadınlar yaşadıklarını İngiliz medyasına bir bir anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olaylarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden iki genç kadının yaşadıklarını anlatmasından sonra, benzer olaylar başından geçen isimler İngiliz medyasına konuştu.

BBC Breakfast programın katılan Bristol Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ilana El-baz onlardan biri. Kanala iğneli saldırı sonrası kaydedilen görüntülerini de veren El-baz, erkek arkadaşının çektiği videoda merdivende uzanmış kontrolsüz bir halde görülüyor.

Gece kulübünde yanına gelip dans etmek istediğini söyleyen kişi tarafından zehirlendiğini düşünen El-baz, “Ona sevgilimle birlikte geldiğimi söylediğimde yanımdan tamamen uzaklaştı. Bir saat sonra eve döndüğümde tamamen paralize olmuş durumdaydım” dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI



O gece yalnız olmadığı için şanslı olduğunu belirten El-baz, ülke genelinde gece kulüplerinde daha fazla önlem alınması için boykot çağrısı yaptı.

Aynı programda yaşadıklarını anlatan bir başka öğrenci de 19 yaşındaki Molly Robinson. Kendisinin bir ev partisinde söz konusu saldırıya maruz kaldığını belirten Robinson, “O geceye dair hiçbir hatıram yok. Bu çok korkutucu. Erken saatlerde yemek yaptığımı hatırlıyorum ancak sonra ertesi sabah kendime geldim” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ



İçişleri Bakanı Priti Patel, olayların derinlemesine araştırılması için dün polis yetkililerine talimat verdiğini açıklamıştı. Saldırıları alçakça olarak niteleyen Adalet Bakanı Dominic Raab ise, zanlıların adalet karşısında hesap vereceğini söyledi.